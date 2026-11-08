La finalul partidei, primarul Hunedoarei, Dan Bobouțanu, a anunțat că jucătorii lui Florin Maxim vor avea parte de o primă de 2.000 de euro pentru fiecare fotbalist. Recompensa se pare că a fost triplată după o discuție cu președintele clubului. Inițial, edilul propusese dublarea primei, însă conducerea a decis să mărească și mai mult suma.

2.000 de euro pentru fiecare fotbalist!

„E o victorie importantă nu doar pentru cele trei puncte, ci și pentru imaginea clubului. Orice club trebuie să crească organic. E important că reușim să facem un meci bun când jucăm cu echipe mari, iar FCSB e cea mai importantă echipă a României. Am făcut o impresie bună atât pentru club, cât și pentru oraș.

În mod normal, conducerea are un regulament aprobat în Adunarea Generală. Înainte de meci, am vorbit cu președintele clubului și i-am sugerat să dubleze prima. Și de la dublare s-a ajuns la triplarea primei. Eu i-am zis să se uite în buget, să sune acasă și să vadă ce efort se poate face. El a zis da. Poate nu s-a gândit că va ieși. Decizia e a lor, dar ne consultăm. Clubul decide.

Așa că prima va fi de două mii de euro pentru fiecare jucător. E o primă similară cu cea pe care au primit-o jucătorii când au câștigat Cupa”, a declarat primarul Hunedoarei pentru GSP.

Victoria cu FCSB a avut și un efect important în clasament. La finalul turului sezonului regulat, Corvinul ocupă locul #7, cu 22 de puncte, la doar două lungimi de Farul Constanța, formație aflată pe ultima poziție de play-off.