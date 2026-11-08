Atacantul român a atras atenția mai multor cluburi din Bundesliga, iar un eventual transfer s-ar putea realiza pentru o sumă cuprinsă între patru și șapte milioane de euro.

Adrian Ilie a oferit detalii despre interesul formațiilor din Germania. Fostul internațional a dezvăluit că există deja discuții în privința fotbalistului, iar negocierile dintre cluburi ar putea începe în perioada următoare.

„Dacă se dau 5.000.000 și se stă la o negociere, eu cred că se va rezolva”

„Sunt discuții cu el. Este interes pentru Ianis Stoica de la mai multe echipe din Germania. Cred că o să se înceapă negocierile între cluburi. Acum depinde de fiecare echipă din Germania ce face cu suma de transfer pentru Ianis, că se vehiculează între 4 și 7 milioane de euro.

Săptămâna următoare, Estrela Amadora va da o hârtie cu suma de transfer. Adică, să nu se mai vehiculeze. O sumă de transfer semnată. Pe suma aceea se va discuta. Nu cred că vor fi 7.000.000 de euro. Dacă se dau 5.000.000 și se stă la o negociere, eu cred că se va rezolva transferul, iar Ianis Stoica va avea un contract foarte bun”, a declarat Adrian Ilie la Fanatik.

Ianis Stoica a avut un început bun de sezon în Portugalia. În primele 10 etape de campionat, atacantul a marcat de patru ori și a oferit două pase decisive. Cota sa de piață a ajuns la 4 milioane de euro.