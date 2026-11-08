Mourad Aliev , fost participant la Jocurile Olimpice de la Tokyo din 2020, s-a impus în fața pugilistului turc. La finalul celor 12 runde, francezul a făcut un gest cu conotații sexuale spre public, iar reacția spectatorilor a fost una violentă.

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Mai mulți oameni au trecut de bariere și au intrat în ring. Aliev a fost înconjurat și lovit în repetate rânduri, inclusiv în zona cefei. Situația a scăpat rapid de sub control, iar în altercație au fost implicați zeci de spectatori și membri ai staff-ului advers.

În timpul incidentelor au zburat sticle, scaune, mese și alte obiecte. Personalul de securitate a intervenit pentru a-l scoate pe boxer din ring și a-l evacua din arenă.

Transmisiunea în direct a fost întreruptă după izbucnirea haosului. Până în acest moment, nu au fost comunicate oficial rezultatul meciului și nici informații clare despre starea de sănătate a lui Mourad Aliev.