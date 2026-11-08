FOTO ȘI VIDEO Un pugilist francez, bătut de spectatori în Turcia. Au zburat sticle, scaune și mese!

Un pugilist francez, bătut de spectatori în Turcia. Au zburat sticle, scaune și mese! Box
SPORT.RO
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Scene violente au avut loc sâmbătă seară la Ulker Sports Arena din Istanbul, după meciul de box dintre francezul Mourad Aliev și turcul Umut Camkiran, disputat pentru centura WBC Silver la categoria grea.

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Mourad AlievUlker Sports ArenaUmut Camkiran
Din articol

Mourad Aliev, fost participant la Jocurile Olimpice de la Tokyo din 2020, s-a impus în fața pugilistului turc. La finalul celor 12 runde, francezul a făcut un gest cu conotații sexuale spre public, iar reacția spectatorilor a fost una violentă.

Au zburat sticle, scaune și mese!



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Mai mulți oameni au trecut de bariere și au intrat în ring. Aliev a fost înconjurat și lovit în repetate rânduri, inclusiv în zona cefei. Situația a scăpat rapid de sub control, iar în altercație au fost implicați zeci de spectatori și membri ai staff-ului advers.

În timpul incidentelor au zburat sticle, scaune, mese și alte obiecte. Personalul de securitate a intervenit pentru a-l scoate pe boxer din ring și a-l evacua din arenă.

Transmisiunea în direct a fost întreruptă după izbucnirea haosului. Până în acest moment, nu au fost comunicate oficial rezultatul meciului și nici informații clare despre starea de sănătate a lui Mourad Aliev.

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