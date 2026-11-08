Dinamo a pierdut în deplasare cu FC Argeș, scor 1-2, iar Ioan Andone l-a criticat pe fundașul Nikita Stoinov pentru erorile care au contribuit la înfrângerea „câinilor”.

Fotbalistul taxat de Ioan Andone după FC Argeș - Dinamo 2-1: „Nu ai voie!”

În prelungiri, la scorul de 1-1, Stoinov a încercat să-l dribleze pe Mamadou Mendy, însă a pierdut mingea, iar atacantul piteștenilor a rămas singur cu portarul Belaarouch și a marcat golul victoriei. Fostul fundaș dinamovist consideră că israelianul a greșit și la prima reușită a gazdelor, semnată de Sierra, cu o lovitură de cap după un corner.

„La Dinamo a fost ghinion, nu trebuia să piardă meciul. A fost greșeală personală. La primul gol a fost o eroare a portarului și a lui Stoinov, care a văzut mingea și a gafat. Stoinov a făcut două greșeli.

Venea mingea de la 30 de metri la primul gol. Apoi a vrut să dribleze, mingea i-a rămas între picioare. El e înalt, până se uită la minge...

Dacă te uiți atent, poți spune că e și fault, îi dă un brânci, nu e umăr la umăr. Dar nu mai poți să întorci lucrurile astea. Stoinov nu avea voie să facă asta. El a fost sigur până cum, dar văd că a început să înlănțuie greșelile.

Nu aveai voie să faci asta ca fundaș. Nu ai voie să driblezi. Acolo joci cu portarul, e 1-1, ai un punct. Nu am înțeles. Îi dă un brânci, dar, dacă ești fundaș tare, nu cazi”, a declarat Ioan Andone la Digi Sport.

Stoinov a ajuns la 14 apariții în acest sezon de Superliga, toate ca titular, și a acumulat 1.260 de minute. Fundașul în vârstă de 20 de ani este cotat de Transfermarkt la 1,8 milioane de euro.