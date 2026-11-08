Primarul Hunedoarei anunță un proces împotriva Rapidului pe subiectul Bogdan Lobonț

La o zi după ce Corvinul a învins FCSB, pe Arena Națională, scor 1-0, Dan Bobouțanu a anunțat că va deschide un proces împotriva Rapidului, subiectul fiind Bogdan Lobonț și suma de 900.000 de dolari care le-ar fi cuvenită hunedorenilor pentru transferul la Ajax Amsterdam, în anul 2000.

"O victorie mare cu FCSB, dar eu îmi doream cel mai mult să bat Rapid! În primul rând, ca să le iau cele trei puncte, iar în al doilea rând, poate domnul Șucu ne dă banii înapoi pentru Lobonț. Eu cred că așa ar fi frumos. Vom deschide un proces pe subiectul Bogdan Lobonț. Vom avea o casă de avocatură. Nu mai lăsăm povestea moartă! Fotbalul a fost inventat în Imperiul Austro-Ungar, când Transilvania făcea parte din acesta. Să ne dea banii pe Lobonț, că de asta se numesc Rapid

Ei sunt continuatoarea! Așa strigă pe stadion, au titlurile în palmares. 900.000 de dolari sunt banii noștri! Domnul Șucu să ne dea banii! Mergem în instanță și nu-i iertăm", a spus Dan Bobouțanu, pentru GSP.

Crescut la Corvinul, Bogdan Lobonț a fost transferat de Rapid în 1997. Hunedorenii și-au păstrat 30% dintr-un viitor transfer, iar portarul a fost vândut de giuleșteni la Ajax, în 2000, pentru 3 milioane de dolari.

În acel an, comisiile din cadrul FRF au respins solicitarea Corvinului de a-și primi banii de la Rapid, însă hunedorenii au avut câștig de cauză în 2009, când Înalta Curte de Casație și Justiție a stabilit că Rapid trebuie să plătească 900.000 de dolari, dar și penalități.

Victor Angelescu: "Este destul de aberant să ceri așa ceva"

Rapid nu a plătit nici banii respectivi către Corvinul, iar subiectul a fost reactivat acum, Dan Bobouțanu considerând că actuala societate este continuatoarea celei conduse de George Copos, iar Dan Șucu trebuie să își asume datoriile din trecut.

Victor Angelescu, președintele și acționarul minoritar de la Rapid, a oferit o reacție la VOYO Sport Live pe această temă, spunând că "nu așa funcționează lege" și că e "destul de aberantă" solicitarea primarului din Hunedoara.

"N-am ce să comentez. Nu știu cum să clasific declarația dânsului. Poate ține cu alte echipe din cele fruntașe din fotbal, habar n-am. Ce aș putea să declar la o asemenea afirmație? Este destul de aberant să ceri așa ceva. Nu văd absolut nicio legătură. E prima dată când aud, nu știam de așa ceva și nu așa funcționează legea. Fiecare are voie să aibă opinia lui. Mă bucur că noi am câștigat meciul direct cu ei și în rest n-aș vrea să intru în polemică", a spus Victor Angelescu, la VOYO Sport Live.

În ultimii ani, Rapid a plătit sume uriașe pentru datoriile rămase ale precedentei societăți. Giuleștenii anunțau anul trecut că au achitat peste două milioane de euro "pentru a reporni brandul Rapid într-un mod transparent", iar printre beneficiari s-a numărat Julio Cesar, Nemanja Milisavljevic sau Daniel Paulista.

VIDEO Victor Angelescu, la Matinal VOYO SPORT LIVE, după Farul - Rapid 1-1