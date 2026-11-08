Cupa României, unul dintre obiectivele Rapidului

„Cupa este un obiectiv al clubului, discutat, acceptat. Normal că te gândești că ai mai puține meciuri, te duce direct în Europa. Campionatul e o competiție de anduranță. Mai mult decât atât, alergi trei sferturi din cursă să prinzi primele 6, se înjumătățesc punctele și după o iei de la start. E de durată. Pot apărea suspendări, accidentări, în ultima parte a campionatului joci cu echipele bune săptămână de săptămână. Cupa e un obiectiv și te poate duce într-o competiție importantă”, a dezvăluit Robert Niță.

Cătălin Vulturar este Andrei Borza 2.0 de la Rapid

„Este foarte importantă revenirea lui. E clar că Vulturar este under-ul cel mai utilizat. Ca paralelă, este un fel de Borza din anii trecuți, care bifa și regula, dar și dacă nu ar fi bifat-o, era pe teren, fiindca dădea randament. Am mai spus-o: Vulturar, alături de Grameni, cred că fac așa un cuplu de mijlocași centrali care la un moment dat va fi și la echipa națională a României și printre cei mai buni din campionatul României”, a spus Robert Niță.

Robert Niță: „Duelurile fac diferența”

„Indiferent cât de bine pregătești un meci, cât de bine analizezi adversarul, până la urmă depinzi de forma de moment a adversarului, de reușitele jucătorilor din echipa adversă și am văzut niște jucători cu calitate foarte bună în lotul celor de la Constanța. Nu este numai despre felul în care pregătești jocul. Iar o declarație pe care am văzut-o cumva și din partea lui Pancu, și din partea antrenorilor de la FCSB: fotbalul, esența, este duelul. Dacă îl învingi pe adversarul direct de pe post, ai un plus ca echipă. Când pierzi posesia, este pericol. În momentul când, pe o pasă lungă a ta, nu poți să recuperezi mingea a doua, ieși pe ieșire, e greu, trebuie să faci tranziția negativă și să alergi după adversar. Sunt lucruri care, indiferent de cât de bine le pregătești, intervine adversarul, forma de moment, duelurile și astea pot face diferența. La fel, cred că și dacă Rapid reușea să facă 2-0 în prima repriză, nu cred că mai vorbeam de o repriză atât de bună din partea celor de la Farul”, a spus Robert Niță.

Andrei Grecu este gazda matinalului de sâmbătă, iar alături de el în platou se vor afla noul oficial de la Rapid, Robert Niță, și jurnalistul Ion Alexandru.

Robert Niță și Ion Alexandru, invitații lui Andrei Grecu la VOYO SPORT LIVE, de la 10:05, pe VOYO SPORT 1

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