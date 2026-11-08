VIDEO Reghecampf a tras concluzia în cazul lui Drăguș, după primul meci în care a fost căpitan la FCSB

Reghecampf a tras concluzia în cazul lui Drăguș, după primul meci în care a fost căpitan la FCSB Superliga
SPORT.RO
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FCSB a ajuns la trei eșecuri consecutive în toate competițiile, după ce a pierdut și partida cu Corvinul Hunedoara (0-1), de pe Arena Națională.

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Laurentiu Reghecampfdenis dragusFCSBCorvinul Hunedoara
Din articol

Deși a început excelent mandatul, cu trei victorii consecutive, inclusiv un 4-1 în derby-ul cu Rapid, Reghecampf a continuat cu trei eșecuri la rând. După 0-1 contra nou-promovatei Corvinul, antrenorul de la FCSB a dat vina pe atitudinea arătată de jucătorii săi.

Reghecampf: "Se vede dorința lui Drăguș, dar îți pierzi energia de unul singur"

În cazul lui Denis Drăguș, cel care a purtat în premieră banderola de căpitan la FCSB, Reghecampf a spus că are nevoie de mai multe meciuri, oferind un exemplu concret din prima repriză, când a luat o decizie neinspirată.

"Jucătorii au valoare, sunt jucători buni și au demonstrat acest lucru. Acum a intrat Drăguș, un jucătorul a cărui valoare nu o poți contesta. Dar dacă ne uităm la faza din prima repriză, când trage din prima, dacă avea mai multe meciuri în picioare, probabil că reacționa altfel. 

Probabil ar fi oprit mingea și ar fi pus-o cu latul în poarta goală. A încercat ceva ce probabil lui i se părea mai simplu, dar se vede dorința că vrea. Încearcă să facă multe lucruri, dar de multe ori de unul singur, iar atunci îți pierzi energia.

Drăguș e un jucător de valoare, un jucător care se adaptează ușor. Dar are nevoie de jocuri pentru că vine după o accidentare", a spus Reghecampf, la conferința de presă.

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Denis Drăguș: "Nu putem să ne plângem de milă"

Singurul gol al partidei de la București a fost marcat de Fabry în minutul 41, cu un șut plasat de la distanță. Drăguș a trecut pe lângă egalare în trei rânduri, în minutele 18, 62 și 83, însă nu a reușit să-l învingă pe Frânculescu.

„E dezamăgitor. Din nou luăm gol la, cred că, primul șut pe poartă. După care ei se închid și încercăm fără succes să marcăm. Avem, cred că, 11 șuturi pe poartă, 21 spre poartă. Nu știu, e un moment mai complicat, dar trebuie să ridicăm capul. Nu avem altă variantă, trebuie să mergem înainte, capul sus și trebuie să trecem peste.

Nu putem să ne plângem de milă, să ne gândim la ce a fost, trebuie doar să ne gândim cum să înscriem mai mult, pentru că e o problemă deja, de trei meciuri nu am înscris”, a spus Denis Drăguș la finalul jocului.

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