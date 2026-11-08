Deși a început excelent mandatul, cu trei victorii consecutive, inclusiv un 4-1 în derby-ul cu Rapid, Reghecampf a continuat cu trei eșecuri la rând. După 0-1 contra nou-promovatei Corvinul, antrenorul de la FCSB a dat vina pe atitudinea arătată de jucătorii săi.

Reghecampf: "Se vede dorința lui Drăguș, dar îți pierzi energia de unul singur"

În cazul lui Denis Drăguș, cel care a purtat în premieră banderola de căpitan la FCSB, Reghecampf a spus că are nevoie de mai multe meciuri, oferind un exemplu concret din prima repriză, când a luat o decizie neinspirată.

"Jucătorii au valoare, sunt jucători buni și au demonstrat acest lucru. Acum a intrat Drăguș, un jucătorul a cărui valoare nu o poți contesta. Dar dacă ne uităm la faza din prima repriză, când trage din prima, dacă avea mai multe meciuri în picioare, probabil că reacționa altfel.

Probabil ar fi oprit mingea și ar fi pus-o cu latul în poarta goală. A încercat ceva ce probabil lui i se părea mai simplu, dar se vede dorința că vrea. Încearcă să facă multe lucruri, dar de multe ori de unul singur, iar atunci îți pierzi energia.

Drăguș e un jucător de valoare, un jucător care se adaptează ușor. Dar are nevoie de jocuri pentru că vine după o accidentare", a spus Reghecampf, la conferința de presă.