După trei victorii consecutive în Superliga, inclusiv un 4-1 în derby-ul cu Rapid, FCSB părea că redevine o candidată serioasă în lupta pentru titlu. Totuși, după marele succes de pe Arena Națională, au urmat trei înfrângeri la rând: una în Cupa României, cu Gloria Bistrița, și alte două în campionat, cu U Cluj și Corvinul. Toate au avut același scor, 0-1.

FCSB, cotată cu șanse infime să câștige titlul

La finalul turului din sezonul regulat, FCSB ocupă locul 8, cu 21 de puncte, nu mai puțin de 12 în spatele liderului Dinamo. Distanța față de prima poziție se va mări la 14 lungimi în cazul în care Universitatea Craiova va învinge pe terenul lui CFR Cluj, diseară.

După eșecul de sâmbătă seară, statisticienii de la Football Meets Data au actualizat calculele privind lupta la titlu, iar FCSB este cotată acum cu șanse de sub 1% pentru a ridica trofeul. 0,6%, mai exact.

În această rundă, Dinamo a pierdut pe terenul lui FC Argeș (1-2), iar Rapid a remizat cu Farul (1-1), ceea ce i-a permis Universității Craiova să ia un avans considerabil în analiza FMD privind lupta la titlu.

Craiova este văzută acum cu șanse de peste 50% pentru a cuceri al doilea titlu consecutiv, în timp ce Dinamo (27,2%) și Rapid (9,7%) sunt următoarele în această ierarhie.

Șansele la titlu la finalul turului din Superliga, potrivit Football Meets Data