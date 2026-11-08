FOTO Prăbușire! Ce șanse mai primește FCSB pentru câștigarea titlului, după două eșecuri consecutive

Prăbușire! Ce șanse mai primește FCSB pentru câștigarea titlului, după două eșecuri consecutive Superliga
SPORT.RO
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FCSB părea într-o revenire de formă după ce Laurențiu Reghecampf s-a întors la echipă, însă formația roș-albastră nu a reușit să mențină ritmul.

TAGS:
FCSB
Din articol

După trei victorii consecutive în Superliga, inclusiv un 4-1 în derby-ul cu Rapid, FCSB părea că redevine o candidată serioasă în lupta pentru titlu. Totuși, după marele succes de pe Arena Națională, au urmat trei înfrângeri la rând: una în Cupa României, cu Gloria Bistrița, și alte două în campionat, cu U Cluj și Corvinul. Toate au avut același scor, 0-1.

FCSB, cotată cu șanse infime să câștige titlul

La finalul turului din sezonul regulat, FCSB ocupă locul 8, cu 21 de puncte, nu mai puțin de 12 în spatele liderului Dinamo. Distanța față de prima poziție se va mări la 14 lungimi în cazul în care Universitatea Craiova va învinge pe terenul lui CFR Cluj, diseară.

După eșecul de sâmbătă seară, statisticienii de la Football Meets Data au actualizat calculele privind lupta la titlu, iar FCSB este cotată acum cu șanse de sub 1% pentru a ridica trofeul. 0,6%, mai exact.

În această rundă, Dinamo a pierdut pe terenul lui FC Argeș (1-2), iar Rapid a remizat cu Farul (1-1), ceea ce i-a permis Universității Craiova să ia un avans considerabil în analiza FMD privind lupta la titlu.

Craiova este văzută acum cu șanse de peste 50% pentru a cuceri al doilea titlu consecutiv, în timp ce Dinamo (27,2%) și Rapid (9,7%) sunt următoarele în această ierarhie. 

Șansele la titlu la finalul turului din Superliga, potrivit Football Meets Data

Becali anunță multe transferuri. Va fi prea târziu?

Prezent în loja VIP, Gigi Becali a plecat mai devreme de la FCSB - Corvinul și a stat de vorbă la ieșirea din stadion cu reprezentanții mass-media. 

”De ce să fiu dezamăgit, când nu e valoare nu câștigi. Singurul jucător valoros este Drăguș. Nu mi-am dat seama că echipa asta o ținea Olaru sau Bârligea. Nu îmi pare rău că am luat bani.

Urmează să mă ocup eu personal să aduc jucători sau să aduc oamenii care să aducă jucătorii. Nu avem valoare, dacă nu o bați pe Corvinul acasă nu ai valoare, ce pretenții să ai

”(n.r despre Reghecapmf) Pot să îi reproșez că nu joacă echipa nimic, nu pasează, nu avem niciun fel de idee de joc, nu joacă nimic”, a spus Becali.

Patronul de la FCSB a spus și care este singurul jucător care l-a impresionat: ”Drăguș este singurul jucător valoros!”.

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