Scandal după convocările anunțate pentru România - Polonia: "Este inuman, oamenii nu se comportă așa"

În această săptămână, Gheorghe Hagi și Jan Urban au anunțat loturile convocate pentru această acțiune. Selecționerul Poloniei a provocat o reacție dură după ce a decis să nu îl mai convoace pe portarul Lukasz Skorupski (35 de ani), unul dintre cei mai experimentați fotbaliști din lot, care apără meci de meci în Serie A, la Bologna.

Acuzații grave după ce Jan Urban nu l-a convocat la naționala Poloniei pe portarul Lukasz Skorupski

În absența titularului de drept Marcin Bulka, Polonia va miza pe portarii Bartlomiej Dragowski (Widzew Lodz, 29 de ani), Mateusz Kochalski (Wieczysta Cracovia, 26 de ani) și Slawomir Abramowicz (22 de ani, Jagiellonia Bialystok). Ultimii doi nu au debutat încă la națională.

Skorupski, care a debutat la națională încă din 2012 și a strâns 20 de meciuri până în prezent, a fost lăsat acasă.

"Dacă m-aș gândi doar la prezent, dar și la mine însumi, Skorupski ar juca, fiind cel mai experimentat. Numai că eu privesc mai departe. La un moment dat, trebuie făcute anumite schimbări. Nu există resentimente între noi", a spus Jan Urban, explicând că vrea să întinerească lotul Poloniei.

Daniel Kaniewski, impresarul lui Skorupski, nu crede în explicația lui Urban și crede că motivul neconvocării sale ar fi reprezentat de un conflict cu staff-ul tehnic. Agentul a descris drept "inuman" tratamentul la care este supus portarul de la Bologna.

"Skorupski este furios din cauza felului în care l-a tratat stafful naționalei Poloniei. Este inuman, oamenii nu se comportă așa.

Eu consider că este vorba mai degrabă despre un conflict cu stafful. Pur și simplu, cuiva nu-i convine prezența lui Lukasz în această națională", a spus Kaniewski, la Radio ZET.