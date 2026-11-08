Scandal după convocările anunțate pentru România - Polonia: "Este inuman, oamenii nu se comportă așa"

Scandal după convocările anunțate pentru România - Polonia: &quot;Este inuman, oamenii nu se comportă așa&quot; Nations League
SPORT.RO
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România - Polonia se joacă sâmbătă, 14 noiembrie, de la ora 21:45, pe Arena Națională, în runda a cincea din Liga Națiunilor.

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Lukasz SkorupskiPoloniaEchipa NationalaJan Urban
Din articol

În această săptămână, Gheorghe Hagi și Jan Urban au anunțat loturile convocate pentru această acțiune. Selecționerul Poloniei a provocat o reacție dură după ce a decis să nu îl mai convoace pe portarul Lukasz Skorupski (35 de ani), unul dintre cei mai experimentați fotbaliști din lot, care apără meci de meci în Serie A, la Bologna.

Acuzații grave după ce Jan Urban nu l-a convocat la naționala Poloniei pe portarul Lukasz Skorupski

În absența titularului de drept Marcin Bulka, Polonia va miza pe portarii Bartlomiej Dragowski (Widzew Lodz, 29 de ani), Mateusz Kochalski (Wieczysta Cracovia, 26 de ani) și Slawomir Abramowicz (22 de ani, Jagiellonia Bialystok). Ultimii doi nu au debutat încă la națională.

Skorupski, care a debutat la națională încă din 2012 și a strâns 20 de meciuri până în prezent, a fost lăsat acasă.

"Dacă m-aș gândi doar la prezent, dar și la mine însumi, Skorupski ar juca, fiind cel mai experimentat. Numai că eu privesc mai departe. La un moment dat, trebuie făcute anumite schimbări. Nu există resentimente între noi", a spus Jan Urban, explicând că vrea să întinerească lotul Poloniei.

Daniel Kaniewski, impresarul lui Skorupski, nu crede în explicația lui Urban și crede că motivul neconvocării sale ar fi reprezentat de un conflict cu staff-ul tehnic. Agentul a descris drept "inuman" tratamentul la care este supus portarul de la Bologna.

"Skorupski este furios din cauza felului în care l-a tratat stafful naționalei Poloniei. Este inuman, oamenii nu se comportă așa.

Eu consider că este vorba mai degrabă despre un conflict cu stafful. Pur și simplu, cuiva nu-i convine prezența lui Lukasz în această națională", a spus Kaniewski, la Radio ZET.

Cum arată lotul Poloniei

Selecționerul Jan Urban va miza din nou pe veteranul Robert Lewandowski (38 de ani), atacantul lui Chicago Fire, care a marcat trei goluri contra României la duelul de pe 2 octombrie și a provocat eliminarea lui Radu Drăgușin.

În lotul Poloniei se mai regăsesc nume grele precum Piotr Zielinski (Inter Milano), Matty Cash (Aston Villa) sau Nicola Zalewski (Atalanta).

În schimb, Polonia va aborda această acțiune cu un alt portar. Titularul obișnuit Marcin Bulka (27 de ani), de la NEOM SC, a suferit o accidentare și nu a fost convocat.

Portari: Sławomir Abramowicz (Jagiellonia Białystok), Bartłomiej Drągowski (Widzew Łódź), Mateusz Kochalski (Wieczysta Cracovia).

Fundași: Jan Bednarek (FC Porto), Matty Cash (Aston Villa), Przemysław Frankowski (Rennes), Tomasz Kędziora (Dinamo Kiev), Jakub Kiwior (FC Porto), Oskar Kubiak (Slavia Praga), Kamil Piątkowski (Legia Varșovia), Kacper Potulski (Mainz), Tymoteusz Puchacz (Sabah Baku).

Mijlocași: Bartosz Mazurek (RB Salzburg), Wiktor Nowak (Slavia Praga), Łukasz Poręba (Elversberg), Marcel Reguła (Zagłębie Lubin), Michał Skóraś (RC Lens), Sebastian Szymański (Rennes), Karol Świderski (Widzew Łódź), Kacper Urbański (Górnik Zabrze), Nicola Zalewski (Atalanta), Piotr Zieliński (Inter Milano).

Atacanți: Adrian Benedyczak (Kasımpașa), Robert Lewandowski (Chicago Fire), Mateusz Żukowski (FC Magdeburg).

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