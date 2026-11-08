După un prim sezon în care a câștigat titlul în Olanda și a contribuit cu 11 goluri și șapte pase decisive, Man a pierdut contactul cu primul „11” al formației pregătite de Peter Bosz. În actuala stagiune, românul a strâns doar 159 de minute în șapte meciuri, în toate competițiile, fără contribuții directe la goluri.

Anunț făcut la miezul nopții: Dennis Man, în Serie A!

În vară, Lazio a negociat pentru un împrumut cu opțiune sau obligație de cumpărare, într-o afacere estimată la aproximativ 9 milioane de euro, plus bonusuri. Mutarea nu s-a concretizat, însă italienii ar putea relua discuțiile în ianuarie.

Sâmbătă seara, la ora 23:45, jurnalistul Nicolo Schira a anunțat că formația din capitala Italiei este în continuare interesată de serviciile românului.

„Lazio este în continuare interesată de Dennis Man de la PSV, pentru un împrumut cu opțiune de cumpărare”, a scris Schira pe X.

Jurnalistul a adăugat că internaționalul român va pleca cel mai probabil de la PSV în perioada de mercato din ianuarie pentru a avea mai multe minute de joc.