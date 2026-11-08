EXCLUSIV Preferatul lui Gigi Becali, tras de mânecă după FCSB - Corvinul 0-1: „Asta e marea problemă! Fotbalul nu e canotaj”

Preferatul lui Gigi Becali, tras de mânecă după FCSB - Corvinul 0-1: „Asta e marea problemă! Fotbalul nu e canotaj” Superliga
SPORT.RO
Data publicarii:
Data actualizarii:

Laurențiu Reghecampf va avea multe de reglat la FCSB în această pauză internațională.

TAGS:
FCSBcorvinulSuperligaGigi Becalidenis dragus
Din articol

Corvinul s-a impus cu scorul de 1-0 în fața lui FCSB, într-un meci din runda 15 a sezonului regulat din Superliga.

Golul victoriei a fost marcat de Andrej Fabry în minutul 41, cu un șut de la mare distanță care l-a surprins pe portarul Ștefan Târnovanu.

Andrei Grecu a fost gazda matinalului de sâmbătă,VOYO SPORT LIVE, iar alături de el în platou s-au aflat noul oficial de la Rapid, Robert Niță, și jurnalistul Ion Alexandru.

Marea problemă de la FCSB: „Fotbalul nu este canotaj” 

Ion Alexandru a numit una dintre problemele pe care le are Laurențiu Reghecampf la FCSB în acest moment.

Este vorba despre integrarea lui Denis Drăguș în echipă, despre care comentatorul VOYO a spus că este mult prea egoist și nu își pune încă în valoare coechipierii.

„Vestea bună pentru FCSB este că vine din nouă o pauză pentru echipa națională, iar după pauza anterioară au reușit acele trei victorii.

E de văzut cum se va prezenta FCSB-ul când va reuși să îl integreze cu adevărat pe Drăguș, pentru că el este un fotbalist valoros, este cel mai bine plătit jucător din Superliga, dar continuă să joace oarecum sigur, asta e marea problemă!

Fotbalul nu este canotaj, pentru că 8+1 este la canotaj, el pare acel '+1-ul' acela și nu înțeleg de ce vrea el să fie singurul care trage la poartă. OK, tragi tu la poartă, dar pare că el vede doar poarta și nu pasează. S-a întâmplat și la echipa națională asta”, a spus Ion Alexandru în exclusivitate la VOYO SPORT LIVE, de pe VOYO SPORT 1.

  • Fcsb corvinul hunedoara superliga superbet 7112026 2
×
ÎNAPOI LA ARTICOL

În urma acestei înfrângeri, a doua la rând în campionat pentru FCSB, echipa lui Laurențiu Reghecampf a coborât pe locul opt în campionat și este la trei puncte de ultimul loc ce duce în play-off, ocupat de Farul. Roș-albaștrii au 21 de punte în 15 partide jucate.

De cealaltă parte, Corvinul a urcat peste FCSB și are 22 de puncte la jumătatea sezonului regulat. Hunedorenii se situează pe poziția a 7-a în Superliga.

Publicitate
Articol recomandat de stirileprotv.ro
Extremistul care a ucis 6 oameni și a rănit 16 în Cracovia și-a omorât acasă și 3 rude. Imagini dramatice cu polițistul erou
Extremistul care a ucis 6 oameni și a rănit 16 în Cracovia și-a omorât acasă și 3 rude. Imagini dramatice cu polițistul erou
ARTICOLE PE SUBIECT
Gigi Becali, luat tare după FCSB - Corvinul: "Băi, lasă-l să joace!"
Gigi Becali, luat tare după FCSB - Corvinul: "Băi, lasă-l să joace!"
Dennis Politic, mesaj pentru Gigi Becali! Ce a spus fostul dinamovist despre criticile patronului de la FCSB
Dennis Politic, mesaj pentru Gigi Becali! Ce a spus fostul dinamovist despre criticile patronului de la FCSB
Gigi Becali îi bate obrazul lui Reghecampf: ”Pot să-i reproșez asta!” + Cine e singurul jucător care l-a impresionat
Gigi Becali îi bate obrazul lui Reghecampf: ”Pot să-i reproșez asta!” + Cine e singurul jucător care l-a impresionat
Schimbare radicală la FCSB! Gigi Becali modifică strategia după eșecul cu Corvinul: „Măcar atât!”
Schimbare radicală la FCSB! Gigi Becali modifică strategia după eșecul cu Corvinul: „Măcar atât!”
Gigi Becali anunță transferuri, după FCSB - Corvinul 0-1: „Nu ai jucători”
Gigi Becali anunță transferuri, după FCSB - Corvinul 0-1: „Nu ai jucători”
ULTIMELE STIRI
Scandal după convocările anunțate pentru România - Polonia: "Este inuman, oamenii nu se comportă așa"
Scandal după convocările anunțate pentru România - Polonia: "Este inuman, oamenii nu se comportă așa"
Tatăl lui Ștefan Baiaram a făcut infarct
Tatăl lui Ștefan Baiaram a făcut infarct
Boris Becker explică fără perdea motivele pentru care Zverev nu este iubit în Germania
Boris Becker explică fără perdea motivele pentru care Zverev nu este iubit în Germania
Fotbalistul taxat de Ioan Andone după FC Argeș - Dinamo 2-1: „Nu ai voie!”
Fotbalistul taxat de Ioan Andone după FC Argeș - Dinamo 2-1: „Nu ai voie!”
Atletico Madrid - Barcelona, pe Sport.ro, de la 22:00! Trece Hansi Flick al treilea examen din toamnă? Real Madrid pândește!
Atletico Madrid - Barcelona, pe Sport.ro, de la 22:00! Trece Hansi Flick al treilea examen din toamnă? Real Madrid pândește!
vezi mai multe stiri
CELE MAI CITITE

Paige Spiranac a uitat de inhibiții și s-a pozat indecent în oglindă: ”Ești cea mai... femeie din lume”

Paige Spiranac a uitat de inhibiții și s-a pozat indecent în oglindă: ”Ești cea mai... femeie din lume”

Nota lui Daniel Bîrligea, după primul meci ca titular în Serie A

Nota lui Daniel Bîrligea, după primul meci ca titular în Serie A

Gigi Becali îi bate obrazul lui Reghecampf: ”Pot să-i reproșez asta!” + Cine e singurul jucător care l-a impresionat

Gigi Becali îi bate obrazul lui Reghecampf: ”Pot să-i reproșez asta!” + Cine e singurul jucător care l-a impresionat

Reghecampf a tras concluzia în cazul lui Drăguș, după primul meci în care a fost căpitan la FCSB

Reghecampf a tras concluzia în cazul lui Drăguș, după primul meci în care a fost căpitan la FCSB

Anunț făcut la miezul nopții: Dennis Man, în Serie A!

Anunț făcut la miezul nopții: Dennis Man, în Serie A!

250.000.000 de € pentru starul lui Real Madrid: ”Atât trebuie să suporte noua echipă în cazul unui transfer”

250.000.000 de € pentru starul lui Real Madrid: ”Atât trebuie să suporte noua echipă în cazul unui transfer”


Recomandarile redactiei
Scandal după convocările anunțate pentru România - Polonia: "Este inuman, oamenii nu se comportă așa"
Scandal după convocările anunțate pentru România - Polonia: "Este inuman, oamenii nu se comportă așa"
Tatăl lui Ștefan Baiaram a făcut infarct
Tatăl lui Ștefan Baiaram a făcut infarct
Fotbalistul taxat de Ioan Andone după FC Argeș - Dinamo 2-1: „Nu ai voie!”
Fotbalistul taxat de Ioan Andone după FC Argeș - Dinamo 2-1: „Nu ai voie!”
Așteptat să semneze, Stanciu a oferit prima reacție după ce a devenit campion
Așteptat să semneze, Stanciu a oferit prima reacție după ce a devenit campion
E gata? Sorana Cîrstea a făcut anunțul după anul fabulos: ”Am ajuns la capătul puterilor”
E gata? Sorana Cîrstea a făcut anunțul după anul fabulos: ”Am ajuns la capătul puterilor”
Alte subiecte de interes
Thomas Darazs, antrenorul lui LASK, debutează în cupele europene contra lui FCSB! Ca jucător a înfruntat două cluburi din România
Thomas Darazs, antrenorul lui LASK, debutează în cupele europene contra lui FCSB! Ca jucător a înfruntat două cluburi din România
LASK Linz - FCSB, în play-off-ul Europa League, de la ora 20:00, EXCLUSIV pe VOYO!
LASK Linz - FCSB, în play-off-ul Europa League, de la ora 20:00, EXCLUSIV pe VOYO!
Steaua, KO în Ghencea! Fanii steliști și-au ironizat favoriții după 1-3 cu Corvinul
Steaua, KO în Ghencea! Fanii steliști și-au ironizat favoriții după 1-3 cu Corvinul
Corvinul o bate pe Steaua și e la doar un pas de promovarea în Superliga!
Corvinul o bate pe Steaua și e la doar un pas de promovarea în Superliga!
Prima reacție a lui Marius Șumudică, după ce s-a vehiculat că urmează să preia banca Rapidului
Prima reacție a lui Marius Șumudică, după ce s-a vehiculat că urmează să preia banca Rapidului
Ilie Dumitrescu, uluit de ce se întâmplă la Rapid: "E îngrijorător!"
Ilie Dumitrescu, uluit de ce se întâmplă la Rapid: "E îngrijorător!"
CITESTE SI
Cutremur puternic în Japonia: cel puțin 22 de persoane au fost rănite. Noi seisme sunt așteptate în zilele următoare

stirileprotvCutremur puternic în Japonia: cel puțin 22 de persoane au fost rănite. Noi seisme sunt așteptate în zilele următoare

Premieră medicală în România. Un băiețel de 2 ani și jumătate, cel mai tânăr pacient care a primit un rinichi prin transplant

stirileprotvPremieră medicală în România. Un băiețel de 2 ani și jumătate, cel mai tânăr pacient care a primit un rinichi prin transplant

https://stirileprotv.ro/stiri/sanatate/premiera-medicala-in-romania-un-baietel-de-2-ani-si-jumatate-cel-mai-tanar-pacient-care-a-primit-un-rinichi-prin-transplant.html

stirileprotvhttps://stirileprotv.ro/stiri/sanatate/premiera-medicala-in-romania-un-baietel-de-2-ani-si-jumatate-cel-mai-tanar-pacient-care-a-primit-un-rinichi-prin-transplant.html

Moscova respinge trupele europene în Ucraina. Maria Zaharova avertizează că acestea ar putea deveni ținte legitime

stirileprotvMoscova respinge trupele europene în Ucraina. Maria Zaharova avertizează că acestea ar putea deveni ținte legitime

Modifică setările cookies
Don’t miss out on our news and updates! Enable push notifications
Get notifications about important news!