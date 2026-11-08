Corvinul s-a impus cu scorul de 1-0 în fața lui FCSB, într-un meci din runda 15 a sezonului regulat din Superliga.

Golul victoriei a fost marcat de Andrej Fabry în minutul 41, cu un șut de la mare distanță care l-a surprins pe portarul Ștefan Târnovanu.

Andrei Grecu a fost gazda matinalului de sâmbătă,VOYO SPORT LIVE, iar alături de el în platou s-au aflat noul oficial de la Rapid, Robert Niță, și jurnalistul Ion Alexandru.

Marea problemă de la FCSB: „Fotbalul nu este canotaj”

Ion Alexandru a numit una dintre problemele pe care le are Laurențiu Reghecampf la FCSB în acest moment.

Este vorba despre integrarea lui Denis Drăguș în echipă, despre care comentatorul VOYO a spus că este mult prea egoist și nu își pune încă în valoare coechipierii.

„Vestea bună pentru FCSB este că vine din nouă o pauză pentru echipa națională, iar după pauza anterioară au reușit acele trei victorii.

E de văzut cum se va prezenta FCSB-ul când va reuși să îl integreze cu adevărat pe Drăguș, pentru că el este un fotbalist valoros, este cel mai bine plătit jucător din Superliga, dar continuă să joace oarecum sigur, asta e marea problemă!

Fotbalul nu este canotaj, pentru că 8+1 este la canotaj, el pare acel '+1-ul' acela și nu înțeleg de ce vrea el să fie singurul care trage la poartă. OK, tragi tu la poartă, dar pare că el vede doar poarta și nu pasează. S-a întâmplat și la echipa națională asta”, a spus Ion Alexandru în exclusivitate la VOYO SPORT LIVE, de pe VOYO SPORT 1.