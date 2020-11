Nu se opresc problemele la Dinamo! Federatia Romana de Fotbal someaza clubul din Stefan cel Mare sa faca dovada platii datoriilor! Care este termenul limita

Dinamo trece printr-o perioada extrem de dificila din toate punctele de vedere.

Echipa antrenata de Cosmin Contra a inregistrat cinci infrangeri consecutive in Liga 1 si se afla pe penultima pozitie a clasamentului.

Si mai grav insa decat situatia sportiva a clubului, este situatia administrativa si cea financiara. Clubul inregistreaza datorii semnificative de pe vremea cand Ionut Negoita era actionar majoritar al dinamovistilor, iar noii proprietari spanioli intarzie sa vireze in club banii pe care i-au promis.

In acest context, in urma cu putin timp, Federatia Romana de Fotbal a trimis o adresa, prin care se specifica faptul ca Dinamo nu indeplineste in acest moment criteriile de monitorizare financiara impuse de federatie.

Prin urmare, dupa cum se mai arata in acest document, clubul lui Pablo Cortacero este instiintat ca pana la sfarsitul acestei luni trebuie sa faca dovada achitarii datoriilor catre actualii si fostii angajati sau sa obtina o amanare a acestora, altfel ii vor fi aplicate sanctiuni.