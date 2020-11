"Problemele nu se vad, dar exista!" Situatia de la Dinamo, prezentata din interiorul echipei! Borja Valle a rupt tacerea pe Instagram

Borja Valle (28 de ani) a fost adus de Dinamo in aceasta vara.

Borja Valle este unul dintre fotbalistii spanioli in care Dinamo si-a pus mari sperante in startul acestui sezon.

Mijlocasul adus de la Deportivo La Coruna a reusit sa inscrie 3 goluri in cele 7 meciuri pe care le-a jucat pentru Dinamo, insa aceste reusite nu au adus si puncte in clasament. Dinamo are 5 infrangeri consecutive in Liga 1 si este la un singur punct de ultima pozitie din clasament, ocupata de Astra, cu 4 puncte.

In jurul echipei sunt in continuare probleme mari financiare, iar Pablo Cortacero este in continuare disparut din jurul echipei. Mai multi oameni din fotbalul romanesc prevad deja un viitor sumbru pentru clubul din Stefan cel Mare si chiar falimentul.

Borja Valle confirma problemele din cadrul echipei:

"Problemele nu se vad, dar ele exista. Noi vom continua sa le infruntam!", a fost mesajul mijlocasului spaniol.

Pentru Dinamo urmeaza restanta cu Astra Giurgiu, programata pe 14 noiembrie.