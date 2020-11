Ultima ora! Ce a patit Neymar dupa ce a dezvaluit numarul de telefon al lui Richarlison catorva mii de oameni

In urma cu 3 saptamani, Neymar a distribuit din greseala numarul de telefon al colegului sau de la nationala Braziliei, Richarlison, catre nu mai putin de 10.000 de oameni.

Fotbalistul lui Everton a fost asaltat de mesaje venite din partea fanilor si i-a transmis un mesaj ironic colegului sau de nationala pe o retea de socializare: "In 5 minute am primit deja 10.000 de mesaje. Multumesc, Neymar!", a scris Richarlison.

Astfel, dupa cum informeaza The Sun, starul lui Paris Saint-Germain a fost exclus de pe platforma de streaming Twitch, pe care brazilianul incarca de ceva vreme continut de jocuri video.

Neymar banned from Twitch just weeks after leaking Richarlison's phone number https://t.co/oT1M55nnLy