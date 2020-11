BREAKING NEWS | Radoi vrea sa antreneze Craiova, dar mutarea nu DEPINDE de el! Singura posibilitate ca selectionerul sa ajunga in Banie

Mirel Radoi are sanse mari sa fie noul antrenor principal al Universitatii Craiova.

UPDATE 19:40: Mirel Radoi poate pleca de la nationala doar daca este DEMIS!

Dupa ce au aparut informatii conform carora Mirel Radoi a ajuns la o intelegere cu Mihai Rotaru, patronul Universitatii Craiova, pentru preluarea postului de antrenor al echipei, au aparut noi detalii cu privire la mutare.

Eurosport anunta ca singura sansa ca Radoi sa ajunga la Craiova este daca va fi demis de la echipa nationala.

In acest moment, selectionerul este in imposibilitatea de a-si da demisia, deoarece in contractul pe care l-a semnat cu FRF este mentionata o clauza uriasa pe care Radoi ar trebui sa o achite.

Pentru Mirel Radoi urmeaza trei meciuri foarte importante pe banca echipei nationale, iar in urma rezultatelor, ramane de vazut care va fi viitorul selectionerului.

Romania infrunta Belarus, intr-un meci amical programat miercuri, de la ora 19:00, care va fi transmis IN DIRECT pe PRO X si WWW.SPORT.RO.

Craiova l-a anuntat oficial astazi pe Corneliu Papur drept nou antrenor al echipei dupa ce echipa s-a despartit de Cristiano Bergodi.

Cu toate acestea, Papura nu ar fi decat o solutie de moment pana ce trec meciurile echipei nationale si echipa ar urma sa fie preluata de Mirel Radoi.

Gazeta anunta ca intre patronul Mihai Rotaru si Mirel Radoi exista deja o intelegere ca echipa sa fie preluata dupa meciurile echipei nationale din aceasta luna.

Conform sursei citate, persoane autorizate din anturajul conducerii de la Craiova au sustinut ca: "Dupa incheierea campaniei din aceasta toamna, la echipa reprezentativa, Mirel va trece pe banca oltenilor."

Selectionerul a evitat sa raspunda concret la intrebarea despre o posibila preluare a Universitatii Craiova, iar la conferinta de presa sustinuta, astazi, la Mogosoaia a raspuns:

"Asteptam intrebarea asta. Vom face o radiografie dupa meciurile din noiembrie", a spus Mirel Radoi.

Selectionerul anuntase deja ca daca nu se va vedea un progres vizibil la echipa nationala dupa meciurile cu Belarus, Norvegia si Irlanda de Nord ia in considerare posibilitatea de a pleca de la echipa nationala.