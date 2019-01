Dumitru Dragomir, CONDAMNAT la 4 ani de inchisoare in dosarul drepturilor TV: "Mi-au facut viata un chin!"

Fostul sef al LPF a fost condamnat, insa sentinta nu e definitiva!

Tribunalul Bucuresti l-a condamnat la 4 ani de inchisoare pe Dumitru Dragomir in cazul drepturilor TV pentru Liga 1. In acelasi dosar, Ioan Bendei, fostul administrator al firmei RCS/RDS a primit o pedeapsa asemanatoare.

Dragomir spune ca e nevinovat si va depune recurs.



"Procurorii nu au nicio proba, nimic. Nu exista asa ceva. Sunt toal nevinovat. Acest dosar nu are nicio tangenta cu Dumitru Dragomir", a declarat dostul presedinte al Ligii Profesioniste de Fotbal, la B1TV.

In 2009, Dragomir a cerut 3.5 milioane de euro mita, din care a primit 3.1 milioane sub forma unor contracte de publicitate la salonul de nunti pe care il detinea prin intermediul unei firme. In schimb, el a facilitat castigarea contractului pentru drepturi TV ale Ligii 1 de catre RCS/RDS.

Fiul lui Dragomir a fost achitat in acelasi dosar pentru acuzatie de complicitate si spalare de bani.



DRAGOMIR: "MI-AU FACUT VIATA UN CHIN!"



Dumitru Dragomir sustine ca este nevinovat in ambele dosare in care este judecat.

”Mi-au facut viata un chin! Cine imi da mie inapoi viata asta pierduta? Am mai spus-o: traduceam in engleza motivarile, le trimiteam la toate ambasadele din lume si ma sinucideam!”

Nu uitati ca in prima condamnare mi-au dat 7 pentru delapidare si 5 pentru evaziune fiscala! Cum sa nu stie un judecator ca actele contabile se fac de catre specialisti. Mi-au dat 5 ani si pentru asta. Nu aveam nicio tangenta cu acest proces. Am avut noroc ca acest complet s-a aplecat asa cum trebuie asupra procesului. Totul s-a bazat pe prezumtii, nicio acuzatie reala. Avocatii mei au adus niste martori noi, n-as spune ca m-au ajutat, dar i-au ajutat practic pe ceilalti. Nu ma gandesc la daune, ma gandesc doar cum sa-mi linistesc familia. Te poate dobori ce s-a intamplat, dar sunt un om tare. De 15 ani sunt numai prin procese, probabil si din cauza gurii mele. Dar niciodata nu am fost vinovat de nimic", a spus Dumitru Dragomir, la TelekomSport.