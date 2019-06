Dumitru Dragomir, declaratie surprinzatoare! "La bulanul lui Contra, parca vad ca facem egal cu Spania!" Ce jucator a remarcat in Malta!

Nationala Romaniei s-a impus in fata Maltei, scor 4-0.

Romania a castigat fara probleme partida din Malta si o egaleaza pe Suedia in clasamentul grupei F din preliminariile pentru UEFA EURO 2020. Spania este liderul incontestabil al grupei dupa victoria in fata Suediei (3-0).

Dragomir: "As fi idiot sa critic la 4-0!"

Dumitru Dragomir a vorbit dupa victoria clara a nationalei si ii lauda pe jucatorii lui Cosmin Contra. Remarcatul lui Dragomir a fost fundasul stanga, Nicusor Bancu.

"N-au batut nici spaniolii cu 4-0, de ce sa nu fim multumiti. Deocamdata suntem in carti. Bancu mi-a placut in mod deosebit. As fi idiot sa ma apuc sa critic la 4-0. Chipciu e o mare pierdere", a spus Dumitru Dragormir pentru Gazeta Sporturilor.

Dumitru Dragomir: "Mie imi place de Contra"

Fostul presedinte al LPF a mentionat faptul ca partida din Malta nu a fost relevanta pentru valoare echipei Romaniei, insa norocul lui Cosmin Contra ar putea interveni la partida cu Spania.

"Atunci ne dam seama de valoarea echipei. Dupa meciul asta nu putem spune nici ca e o nationala slaba, nici ca e buna. Asteptam cele doua meciuri cu spaniolii.

La bulanul lui Contra, parca vad ca face un meci egal cu Spania. E si stiinta. Mie imi place de Contra, in ciuda celor care il critica", a adaugat Dragomir.

Romania - Spania

Nationala Romaniei va da piept cu ibericii pe 5 septembrie, de la 21:45, in direct la PRO TV. Partida se va disputa pe Arena Nationala. Alexandru Chipciu a fost eliminat in partida cu Malta si nu va putea evolua contra Spaniei.