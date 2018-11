Dumitru Dragomir a izbucnit in lacrimi cand a aflat decizia instantei! EXCLUSIV: Prima reactie dupa ce a fost achitat

Dragomir fusese condamnat la 7 ani de inchisoare de Tribunalul Bucuresti pentru frauda si delapidare.

Curtea de Apel l-a iertat insa de pedeapsa. Dragomir a izbucnit in lacrimi cand a aflat hotararea instantei.

"Am avut mari emotii, nu stiam daca justitia va fi corecta. Am avut noroc de un judecator care s-a aplecat asupra dosarului si a vazut ca sunt total nevinovat. Aveam 12 ani condamnare! Nemernicii ma condamnasera 7 ani + 5 ani! N-aveam nicio tangenta cu procesul! Nici nu cred ca a vazut dosarul judecatoarea. Ii multumesc Curtii de Apel, au fost foarte corecti. Sunt total nevinovat si in celalalt dosar pe care-l am. A recunoscut Ponta ca m-a dat afara. Ati mai auzit asa ceva? Dupa ce m-au dat afara abuziv de la Liga au vrut sa ma bage in puscarie nevinovat. Familia mea numai cu medicamente, si eu la fel. Stiind ca esti nevinovat, cum sa te duci la puscarie nevinovat? Multumesc judecatorilor ca au studiat dosarul si au vazut ca sunt nevinovat", a spus printre lacrimi Dragomir pentru PRO TV.