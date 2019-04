Dumitru Dragomir, declaratie acida dupa CFR - FCSB! "Penibil meci! Stiam cum joaca Dan Petrescu" Ce a spus de situatia lui Mihai Teja!

CFR Cluj si FCSB au remizat, scor 0-0, in derby-ul campionatului.

CFR Cluj si FCSB se bat pentru titlu, insa au oferit un meci lipsit de spectacol. Dumitru Dragomir a comentat aspru egalul fara goluri din Gruia, spunand ca Dan Petrescu si-a atins scopul. Mai mult, Dragomir a vorbit si despre relatia lui Mihai Teja cu patronul FCSB, Gigi Becali.

"Penibil meci. Si-a vazut realizata tactica Dan Petrescu, dar urat joc. Urat. Eu de dimineata am spus rezultatul asta, ca stiam cum joaca Dan Petrescu. L-am spus dimineata la televizor. Steaua e mai solida, dar nu mai are timp. Iar cum joaca Dan Petrescu e aproape imposibil sa ii dai gol. Te lasa sa vii in 30 de metri si in 30 de metri iti fac un presing napraznic.

Parerea mea ca Teja nu are nicio vina. Trebuie sa ii lase sa joace pe copiii astia, inclusiv pe Morutan daca vrea sa faca echipa Gigi. E grea soarta de antrenor ca dracu`. Iti blestemi zilele chiar daca castigi niste bani. Din contra, distruge cariere. Doar Reghe a plecat cu un CV bun de acolo.

Si eu cand eram conducator ma bagam peste antrenori, pentru ca eu raspundeam mai mult decat ei in fata sefilor. Sunt banii lui, e normal sa faca orice, asta e capitalismul. Ce ati vrea? Sa ne intoarcem din nou la comunism? Cred acum ca CFR ia titlul", a spus Dumitru Dragomir pentru Telekom Sport.