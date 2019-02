Dumitru Dragomir reactioneaza dupa condamnarea lui Borcea: "Va fi eliberat cat de curand" Ce spune fostul sef de la LPF despre conditiile din inchisoare

Cristi Borcea a fost condamnat la 5 ani de inchisoare in dosarul retrocedarilor.

Dupa anuntul condamnarii lui Cristi Borcea, Dumitru Dragomir, fost presedinte al LPF, a explicat ca este posibil ca fostul actionar de la Dinamo sa fie eliberat dupa cateva luni, avand in vedere ca el a mai fost in inchisoare dupa verdictul dat de judecatori in dosarul Transferurilor.

"Cred ca face o luna-doua si o sa-i dea drumul, ca si-a facut pedeapsa. Ca se cumuleaza, la Borcea. Mie imi pare foarte rau, dar el si-a facut pedeapsa, ca asta se cumuleaza. Imi pare foarte rau. E un lucru la care nu ai ce sa faci. Te duci, iti faci pedeapsa si gata, ce sa faci. O fi drept, nu o fi drept, te duci si iti faci pedeapsa si dupa aceea te duci si iti cauti drepturile, ca nu ai alta varianta. Nu am stat decat de doua ori de vorbă cu el de cand a iesit si nu despre lucruri din astea. Sincer, imi pare rau. Am crezut ca a scapat de necazuri. Acolo cand ajungi nu mai esti nimeni, esti un zero barat", a declarat Dumitru Dragomir pentru Mediafax.

Fostul actionar de la Dinamo s-a predat in aceasta dimineata.

Cristi Borcea a fost eliberat din inchisoare pe 2 iulie 2018, dupa ce a stat incarcerat mai bine de patru ani dupa condamnarea de 6 ani si 4 luni in dosarul Transferurilor.