Adrian Mutu a făcut praf o vedetă după CFR Cluj - Universitatea Craiova: „Anonim pe teren! Nu am auzit de el!”

Rus a răbufnit cu privire la o fază complicată din minutul 54. Istvan Kovacs i-a comunicat că CFR Cluj ar fi beneficiat de un penalty în urma unui henț comis de el, dacă nu ar fi existat un ofsaid premergător.

Iritat de faptul că ar fi putut greși decisiv, deși a considerat că a avut mâna lipită de corp, Adrian Rus a spus vizibil iritat că nu mai știe unde să țină mână când joacă fotbal.

„Cred că este un rezultat pe care nu ni-l doream. Am venit aici să câștigăm. Ne pare rău pentru suporterii care au venit aici. Cred că totuși o să ne ajute. A fost 51% dezamăgire, 49% mulțumire.

L-am întrebat pe domnul arbitru. Mi-a zis că era penalty pentru că mi-am mărit aria. Nu mai înțeleg unde să îmi pun mâna. E bine că nu a fost ofsaid.

Rus: „Trebuie să analizăm”

Nu am fost dinamici pe construcție. Nu știu dacă a fost oboseala sau căldura de la Cluj. Trebuie să analizăm, să vedem ce nu am făcut bine, pentru că vine finala Cupei.

Miercuri sper să câștigăm. Pentru noi în play-off totul a fost o finală. Sper să o ținem tot așa și să nu pierdem”, a declarat Adrian Rus, la flash-interviuri.

Situația din clasament și echipele utilizate

Universitatea Craiova a încheiat la egalitate vineri seara, în deplasare, scor 0-0, cu gruparea CFR Cluj, în etapa a opta din play-off-ul Superligii.

Oltenii sunt lideri cu 46 de puncte, urmaţi de Universitatea Cluj (42 de puncte) şi CFR Cluj (41 de puncte). În condiţiile în care i-au mai rămas două etape de jucat, formaţia lui Pancu nu mai are şanse reale la titlu.