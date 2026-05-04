Măsură de urgență luată de CCA după scandalul din Universitatea Craiova - Dinamo! Hotărârea lui Vassaras

Universitatea Craiova a învins-o pe Dinamo cu scorul de 2-1 și s-a distanțat în fruntea clasamentului, la trei puncte în fața lui U Cluj. 

În meciul din Bănie, bucureștenii au deschis scorul prin Stoinov în minutul 59, dar la următoarea fază Alexandru Cicâldău a reușit să restabilească egalitatea. 

Kyros Vassaras, ședință de urgență cu Cătălin Popa și Lucian Rusandu

În minutul 90+1, Nsimba a marcat pentru 2-1, însă jucătorul oltenilor s-a aflat într-o poziție clară de ofsaid. Arbitrul asistent nu a semnalizat ofsaidul, iar Szabolcs Kovacs nu a anulat reușita, nefiind ajutat din camera VAR.

Banca tehnică a lui Dinamo, în frunte cu Florentin Petre și Zeljko Kopic, a protestat, dar golul a rămas valabil, iar oltenii au rămas cu cele trei puncte. 

Conform Fanatik, Kyros Vassaras, președintele Comisiei Centrale a Arbitrilor, i-a convocat la o ședință de urgență pe Cătălin Popa și pe Lucian Rusandu, cei doi arbitri aflați în camera VAR la partida de pe ”Ion Oblemenco”.

Președintele CCA așteaptă explicația din partea celor doi cu privire la ofsaidul nesemnalizat la al doilea gol al oltenilor, care i-a aparținut lui Nsimba. 

