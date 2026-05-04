Universitatea Craiova s-a impus pe teren propriu în fața lui Dinamo, duminică seară, într-un meci contând pentru etapa a șaptea a play-off-ului Superligii. Oltenii au obținut cele trei puncte grație unui gol marcat de Nsimba în minutul 90+1.

„Efectele pot fi multiple. Încercăm să gestionăm intern ca să diminuăm din efectele negative ale unor astfel de decizii absolut greșite și care ne creează dezavantaje. Acum este foarte greu să analizăm care vor fi efectele, încercăm să le minimizăm”, a spus Nicolescu pentru PRO TV (SPORT.RO).

Apel către celelalte cluburi din Superliga

Conducătorul dinamovist a transmis un mesaj și pentru restul echipelor din campionat, subliniind importanța unei reacții comune pentru a asigura un sistem de arbitraj transparent și echitabil.

„Din păcate, strigătul de astăzi al lui Dinamo este un strigăt care nu schimbă nimic. Modul în care aș fi făcut acest strigăt și acest semnal de alarmă... chiar dacă l-aș fi făcut într-un mod mai virulent și cu mesaj și cu un vocabular mult mai de cartier, nu cred că aducea nimic înapoi, nu schimbă absolut nimic. Trebuie să înțelegem toți că fără o reglementare corectă, fără o transparență, reguli clare în ceea ce înseamnă funcționarea CCA-ului, toți vom avea de suferit mai devreme sau mai târziu.

Trebuie să înțelegem că este în puterea cluburilor să meargă pe acest drum, este în puterea cluburilor să schimbe, dar în primul și în primul rând trebuie să creadă că ele sunt puternice și nu sunt la mâna cuiva care le ghidează. Este foarte frustrant evident, nu se întâmplă prea des. Lui Dinamo i se întâmplă prea des. Momentul în care se ia o decizie pe teren, ea nu se va mai întoarce niciodată, asta este o realitate. Pentru a evita deciziile astea din teren în viitor, doar cluburile au capacitatea să creeze predictibilitate pe ce se întâmplă și modul în care lucrează CCA”, a mai zis Nicolescu.