”Un cuib de viespi!” Florin Prunea, dezvăluiri incendiare după scandalul de arbitraj din Universitatea Craiova - Dinamo

Meciul a fost marcat de o fază controversată de arbitraj petrecută în prelungiri, atunci când Nsimba a marcat golul victoriei oltenilor. Bucureștenii au acuzat un ofsaid, însă, în ciuda acestui lucru, Szabolcs Kovacs a validat golul, iar Cătălin Popa, aflat în camera VAR, nu a intervenit.

Florin Prunea a comentat scandalul de arbitraj de la Universitatea Craiova - Dinamo și a transmis că, în opinia sa, principalul vinovat este arbitrul asistent, care nu a ridicat fanionul. Totuși, fostul mare portar crede că problema este mai complicată decât pare.

Fostul component al Generației de Aur spune că arbitrul VAR, Cătălin Popa, un om cu influență în fotbalul din Pitești este protejat de către oficiali FRF în ciuda erorilor flagrante pe care le-a comis de-a lungul timpului.

”Ce a fost aseară Jihadul ăla? Principalul vinovat este arbitrul asistent. Dacă ridică fanionul, se termină faza, punct, la revedere, nu mai discutăm după aceea. Dacă arbitrul intervine, punct, dar Cătălin Popa este un personaj extrem de interesant. Băiatul ăsta a avut la un moment dat cinci funcții în fotbal, era președinte AJF la Pitești, era directorul Școlii Sportive Pitești, era arbitru internațional și este omul care are toate contractele cu Primăria Pitești dacă vorbim de catering, pază și așa mai departe.

Există niște discuții despre grupul de la Pitești. A mai arbitrat unul din Pitești și a făcut praf un meci din Liga 1, UTA cu Petrolul, și acolo au fost greșeli mari. Unul s-a retras și e directorul general la FC Argeș, Robert Avram, a fost tot arbitru de Liga 1 din Pitești. E un grup în care, știe toată lumea, se întâmplă lucruri necurate. E un cuib de viespi.

Sunt arbitri cu mari probleme la toate meciurile, dar care arbitrează în continuare fără niciun fel de problemă, sunt cumva protejați. L-aș scoate pe Vassaras, astea sunt de-ale noastre, de-ale românilor. Sunt convins că după ce s-a întâmplat aseară va lua o decizie”, a spus Florin Prunea la IamSport Live.