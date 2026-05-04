La scorul de 1-1, Steven Nsimba (29 de ani) vine din spatele apărătorilor, preia o minge, iar de acolo pleacă acțiunea din care același Nsimba a deschis scorul. Asistentul lui Szabolcs Kovacs a lăsat jocul ”să curgă”, spre disperarea băncii tehnice a dinamoviștilor.

Imediat după golul marcat de olteni, Zeljko Kopic și Florentin Petre i-au cerut explicații centralului. Cei doi au cerut ca faza să fie analizată de VAR, dar nu l-au convins pe Kovacs, care le-a împărțit câte un cartonaș galben.

Cristi Balaj a dat verdictul: ”Ofsaid!”

Mai multe voci importante din aribtrajul românesc s-au pronunțat asupra fazei care a decis meciul din Bănie, iar verdictul a fost clar. Cristi Balaj, fostul arbitru, spune că decizia corectă ar fi fost acordarea unui ofsaid.

„Nici măcar nu a fost o fază complicată. Jucătorul atacant de la Craiova se afla în poziția de ofsaid din cauza faptului că a participat activ la joc, a intrat în posesia mingii, trebuia să fie declarat ofsaid.

Arbitrul asistent este cel care trebuia să ridice fanionul, iar dacă a ratat acest lucru, atât timp cât jocul nu a fost reluat și s-a făcut analiza în camera VAR, obligatoriu trebuia să le spună colegilor din camera VAR să analizeze și poziția de ofsaid”, a spus Cristi Balaj, pentru Sport.ro.