Cristi Balaj a analizat faza controversată care a decis Universitatea Craiova - Dinamo: "Trebuia să fie ofsaid"

Daniel Anghel
Meciul dintre Universitatea Craiova și Dinamo (2-1) a fost decis de o fază controversată, în prelungirile partidei.

La scorul de 1-1, Steven Nsimba (29 de ani) vine din spatele apărătorilor, preia o minge, iar de acolo pleacă acțiunea din care același Nsimba a deschis scorul. Asistentul lui Szabolcs Kovacs a lăsat jocul ”să curgă”, spre disperarea băncii tehnice a dinamoviștilor.

Imediat după golul marcat de olteni, Zeljko Kopic și Florentin Petre i-au cerut explicații centralului. Cei doi au cerut ca faza să fie analizată de VAR, dar nu l-au convins pe Kovacs, care le-a împărțit câte un cartonaș galben.

Cristi Balaj a dat verdictul: ”Ofsaid!”

Mai multe voci importante din aribtrajul românesc s-au pronunțat asupra fazei care a decis meciul din Bănie, iar verdictul a fost clar. Cristi Balaj, fostul arbitru, spune că decizia corectă ar fi fost acordarea unui ofsaid.

„Nici măcar nu a fost o fază complicată. Jucătorul atacant de la Craiova se afla în poziția de ofsaid din cauza faptului că a participat activ la joc, a intrat în posesia mingii, trebuia să fie declarat ofsaid. 

Arbitrul asistent este cel care trebuia să ridice fanionul, iar dacă a ratat acest lucru, atât timp cât jocul nu a fost reluat și s-a făcut analiza în camera VAR, obligatoriu trebuia să le spună colegilor din camera VAR să analizeze și poziția de ofsaid”, a spus Cristi Balaj, pentru Sport.ro.

După acest rezultat, Universitatea Craiova își continuă cursa spre titlu. Are 45 de puncte și este lider în Superligă, cu trei puncte avans față de urmăritoarea U Cluj, iar în următoarea etapă se va duela cu CFR Cluj, în deplasare.

Dinamo rămâne pe locul patru, cu 34 de puncte, dar poate pierde și această poziție dacă Rapid o va învinge pe CFR Cluj în această etapă.

Zeljko Kopic, revoltat din cauza arbitrajului

Imediat după meci, antrenorul „câinilor roșii”, Zeljko Kopic, și-a exprimat revolta pentru eroarea uriașă de arbitraj comisă de brigada condusă de Szabolcs Kovacs, care nu a semnalizat un ofsaid evident premergător golului marcat de Nsimba, chiar la autorul reușitei.  

„Am auzit experții de la televizor că e ofsaid. Am fost frustrat pentru prima oară, dar acum nu pot decât să râd. S-a întâmplat în fața mea. Ce pot să spun după meci, dacă toată lumea spune că e ofsaid? 

Nu e treaba mea să spun că e ofsaid, dar dacă experții spun nu e prima dată când pierdem din cauza arbitrajului într-un meci important. S-a întâmplat și cu Rapid”, a reacționat Zeljko Kopic, la flash-interviuri. 

