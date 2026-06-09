Fostul jucător de la FCSB s-a transferat în Liga 2: ”Am venit aici cu inima deschisă”

Gigi Becali i-a stabilit suma de transfer lui Darius Olaru la 3.000.000 de euro, deși inițial dorea să primească 5.000.000 (clauza de reziliere) și ulterior a scăzut prețul la 4.000.000 pentru o ofertă din zona arabă.

Gigi Becali s-a hotărât în privința lui Darius Olaru

Între timp, patronul celor de la FCSB a dezvăluit că Olaru a primit o ofertă de 2.300.000 de la o echipă din Olanda, cu care roș-albaștrii ar urma să dispute un amical.

Becali și-a redus din nou din pretenții. Vrea acum 3.000.000 de euro pentru purtătorul banderolei de la FCSB.

„E posibil Olaru să plece. Am avut ofertă de trei milioane din Arabia, dar nu am vrut, am cerut patru. El a venit cu ofertă din Olanda, de 2.300.000.

Becali: „Stadiul e că așteaptă răspunsul din Olanda”

I-am zis: 'Uite, că ai fost om cuminte, îți dau drumul cu trei milioane și să dea banii și în rate'.

Stadiul e că așteaptă răspunsul din Olanda. Primul meci mi se pare că jucăm cu ei în amicale, cu echipa asta”, a declarat Becali, potrivit digisport.ro.

Transferat din ianuarie 2020 de la Gaz Metan Mediaș pentru 600.000 de euro, Darius Olaru a înregistrat la FCSB 256 de meciuri, 63 de goluri și 45 de pase decisive.

Olaru a câștigat cu FCSB de două ori Superliga și Supercupa, și o dată Cupa României.