PSG a început curățenia în lot, iar unul dintre jucătorii de care Luis Enrique a considerat că nu va mai avea nevoie este sud-coreeanul Kang-in Lee.

Francezii au obținut 40 de milioane de euro în schimbul jucătorului de 25 de ani.

Unde s-a transferat Kang-in Lee: echipa a făcut anunțul oficial

Atletico Madrid a anunțat oficial transferul lui Kang-in Lee, pe care l-a adus de la PSG în schimbul sumei de 40 de milioane de euro.

Echipa lui Diego Simone s-a întărit astfel în atac, după plecarea lui Antoine Griezmann din această vară. Francezul a semnat liber de contract cu Orlando, echipă din MLS.

„Mijlocașul internațional sud-coreean, care a jucat recent la Cupa Mondială, se alătură clubului nostru venind de la PSG, cu care a câștigat ultimele două ediții ale Ligii Campionilor.

Atletico Madrid și Paris Saint-Germain au ajuns la un acord privind transferul lui Kang In Lee, care a semnat cu clubul nostru până la 30 iunie 2031.

Un mijlocaș talentat în vârstă de 25 de ani, care joacă cu piciorul stâng, el își poate desfășura jocul atât din poziția de mijlocaș ofensiv, cât și pornind de pe oricare dintre flancuri, și se remarcă prin viziunea de joc, controlul excelent al mingii, precum și prin abilitatea de a pasa și de a trage la poartă”, au notat madrilenii.

Ajuns la PSG în vara lui 2023, după transferul de la Mallorca pentru 22 de milioane de euro, Kang-in Lee a adunat 124 de meciuri în tricoul campioanei Franței. În această perioadă a marcat 16 goluri și a oferit tot atâtea pase decisive.

În sezonul recent încheiat, mijlocașul a bifat 39 de apariții, patru goluri și cinci assist-uri.

Cotat la 28 de milioane de euro, Kang-in Lee s-a format în academia celor de la Valencia CF, unde a ajuns la doar 10 ani.

În carieră a mai evoluat pentru Valencia și Mallorca, iar la nivel de club a strâns până acum 288 de meciuri, 31 de goluri și 32 de pase decisive.