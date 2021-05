"Du-te, tata, la CSA daca nu iti convine!" Ruptura totala intre Becali si suporteri dupa atacul acestora la adresa conducerii: "Vreau sa scap de ei!"

Gigi Becali nu vrea sa mai auda de suporteri.

Patronul FCSB-ului a reactionat dur la adresa suporterilor, dupa ce acestia au avut mai multe atacuri la adresa conducerii.

Becali declara ca nu are nevoie de suporteri si il ameninta cu plangeri penale pe liderul peluze FCSB, Gheorghe Mustata.

"Eu nu ma mai cert cu nimeni. Reclamatii, de aia exista jandarmeria. Nu mai trebuie. Sa se autosesizeze, arestati si gata! Sa stau sa ma cert. Ce, suntem pe camp sau in jungla? Poti sa ceri demisia, nu vine nimic. Dar nu cu amenintari.

Nu zic sa nu protesteze, dar sa nu ameninte. Nu e adevarat ca sunt esecuri pe toate planurile. Sa fii pe locul doi nu e esec.

Uite, Mustata, trimite-i 1 000 de lei la puscarie. El vine si ameninta, la fel si celalalt. Iti dai seama daca imi pun mintea ce se intampla el? Dar nu o mai pun.

Poti sa ceri demisia, dar o ceri degeaba. Du-te, tata, la CSA daca nu iti convine. Nu e problema, poate sa ceara, nu ma deranjeaza. Daca sunt amenintari, la politie. E eliberat conditionat, va dati seama ca la o reclamatie...daca nu va convine, duceti-va ma, tata, la CSA. Eu sunt FCSB.

Ce vreti acum, cu forta? Ne obligati pe noi. Sa ne fie frica de ei, sau ce? Au trecut timpurile. Ma ameninti, pac militia, reclamatie!

Sa isi vada de treaba lor. Daca eu il bag pe Sumudica, il bag si cu asta basta. Vreau sa scap de ei, de astia vreau sa scap. Nu am nevoie de scandaluri, nu am nevoie de amenintari. Ma bucur sa o am, dar nu cu scandaluri si amenintari. Cine nu vrea galerie", a spus Gigi Becali la Digi Sport.

