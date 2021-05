"Nu exista! Nu are ce cauta aici in viata lui!" Scandal monstru la Giurgiu dupa ce Becali a anuntat ca Sumudica va prelua echipa! Reactia fanilor: "Nu are ce cauta!"

Gigi Becali a declarat ca Sumudica va fi noul antrenor al FCSB-ului.

Toni Petrea nu va mai ramane la FCSB, iar Gigi Becali a gasit drept inlocuitor un 'dusman' de-al suporterilor, pe Marius Sumudica.

Anuntul a venit si intr-un moment in care fanii sunt furiosi pe echipa din cauza inca unui sezon ratat. Aproximativ 100 de suporteri au mers la Giurgiu, acolo unde ros-albastrii au jucat cu Craiova, si au scandat impotriva conducerii, jucatorilor, dar si a noului antrenor.

Gheorghe Mustata, liderul galeriei a vorbit despre vestea primita si a avertizat ca fostul antrenor al lui Rizespor nu are ce cauta pe banca FCSB-ului.

"Nu exista! Sumudica nu are ce cauta la Steaua in viata lui! In viata lui. Noi il sfatuim sa isi vada de treaba lui, e mai bine sa se duca la alta echipa, la noi nu are ce cauta. Nu va sta o clipa pe banca. Din momentul asta, daca e adevarata informatia, il sfatuiesc cel mai bine, il respect ca om, are performante, dar nu are ce cauta la noi", a spus Mustata.