"Il imprumutasem cu 10 000 de euro!" Becali a spus tot: cum au inceput negocierile cu Sumudica! Ce i-a zis antrenorul: "Le spun: 'Da, am facut echipa impreuna cu Becali!'"

Gigi Becali a anuntat o adevarata lovitura!

Patronul FCSB a declarat ca Marius Sumudica il va inlocui pe Toni Petrea pe banca si a dezvaluit cum s-au desfasurat negocierile cu fostul antrenor al lui Rizespor, dar si ce prime i-a propus lui Sumudica.

"Ieri m-a sunat MM si mi-a zis ca Toni Petrea nu vrea sa mai continue. I-am zis sa mai stea o noapte sa se gandeasca, poate se razgandeste. Azi am vorbit cu MM si a zis: 'are familie, are cutare, s-a intamplat asa, am pierdut campionatul ca l-am pierdut aiurea'. Trebuia sa castigam campionatul asta. A scapat mingea Vlad, apoi a fost arbitrul care a scos-o din poarta.

A zis ca nu, nu vrea sa continue. Daca nu vrea, nu poti sa il tin pe Toni Petrea cu forta, nu?

A venit de la o chestie, eu il imprumutasem cu 10 000 de eur pe Sumi, el tot pleca din tara, fiind in strainatate, am dat cuiva aici, ca are nevoie: 'Bai, Gigi, da-mi si mie lui cutare 10 000 de euro, ti-i dau eu cand vin. Eu, in gluma, am zis: 'Dai, dar adu-mi, ma, banii! Te puneam antrenor', in gluma.

El a zis: 'Bai, credeam ca vrei sa-mi scazi datoria aia din contract'. Si din gluma asta, i-am zis: 'Bai, stii ceva, ia vino, bai, pe la mine!" A venit la mine si am stat, am stabilit si a zis: 'Bine, domnule! Hai sa fie asa'.

Nu stiu daca s-a razgandit. Eu stiu ce a fost la mine, am batut palma, am semnat toate, i-a dat buletinul lui Argaseala sa faca contractul, maine sa semneze, eu asta stiu. Pe la 18 ne-am despartit de el, dar acum o ora a discutat termenii contracutlui cu Vali la telefon. Daca nu vrea, nu ma supar. Nu cred ca poate refuza el contractul ala.

I-am propus un contract bun, zic eu. Daca ia 500 000 in grupe de Champions League si 200 000 de Europa League si un contract de aproape, daca intra anul asta in Conferinta Lig, ia 25 000 de euro. Adica ia 20 000, dar daca intra in Conferinta, mai ia inca 5 000, 25 000 pe luna. Pentru sezonul urmator asa", a spus Gigi Becali la Digi Sport.

"Sa il ametesc putin si dupa vorbim!"

Intrebat de moderatorul Vali Moraru daca ii va oferi mai multa libertate in ceea ce priveste echipa, patronul a raspuns sincer: "Lasa-l sa vina si dupa vorbim de mana libera. Vreti sa il speriem de acum? Vrei sa ma lasi fara antrenor? Lasa-l in pace, sa il ametesc putin acum si dupa vorbim, sa semneze contractul. Daca reziliaza un milion si dupa nu mai are ce face, e obligat.

Daca vreau sa se razgandeasca, ii spun eu: 'Bai, Sumi, m-am razgandit!' El nu se supara, e prietenul meu. Am vrut sa il iau pentru ca sunt convins ca putem face treaba impreuna.

A zis ca nu il intereseaza ce spune presa sau nu stiu cine. 'Bai, Gigi, pe mine ma intereseaza salariul sa mi-l dai, ce mi-ai promis sa imi dai. Pentru familia mea muncesc eu. Celelalte lucruri? Nu e problema, ca eu ma inteleg cu tine si nu e ca la altii! Daca e, le spun. Da, am facut echipa cu Becali impreuna sau m-a sunat Becali sa fac schimbare ca nu i-a placut ceva, e patronul. Le spun eu, nu trebuie sa ma intrebe ei'.

Dupa aia va inchide gura, daca le zice el, ce sa mai. Pentru campionat nu exista prime la mine, el stie asta, am vorbit cu el".