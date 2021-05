BREKING NEWS | "Am aflat un lucru extraordinar, de aia l-am luat pe Sumudica!" Suma colosala pe care FCSB o va obtine daca se va califica in grupele Conference League!

Din articol Ce adversari poate intalni FCSB in Conference League si cum arata traseul pana la grupe

Gigi Becali a explicat de ce a luat decizia de a-l numi pe Sumudica pe banca FCSB-ului.

Potrivit patronului FCSB, clubul sau va incasa sume impresionante daca va reusi sa faca performanta in Conference League. Potrivit lui Becali, calificarea in noua competitie UEFA va fi rasplatita cu 3,2 milioane de euro, in timp ce pentru victorie UEFA va plati 500 de mii de euro.

"Ce nu stiti voi, ce am aflat eu azi. Am aflat un lucru extraordinar, de aia l-am luat pe Sumudica. Calificarea in Conference League e 3,2 milioane, fiecare meci castigat 500 de mii, calificare de pe primul loc, un milion. Poti merge si in Conference League.

Sunt mai mari decat anul trecut, pentru ca anul asta in Europa League sunt mai mari", a zis Gigi Becali la Digi Sport.

FCSB a ratat titlul pentru a 6-a oara la rand. Ros-albastrii vor juca in Conference League, noua competitie creata de UEFA.

Pentru a intra in grupe, FCSB va trebui sa depaseasca 3 tururi preliminare. Echipa lui Becali va intra in turul 2 al calificarilor, unde va fi sigur cap de serie. E unul dintre cluburile cu cea mai buna cota din aceasta faza a competitiei.

Intre adversarele pe care le poate intalni sunt, in acest moment, cand tabloul echipelor calificate e departe de a fi completat, cluburi ca Valerenga (Norvegia), Elfsborg, Hacken (ambele din Suedia), Tobol (Kazahstan), Rakow Czestochowa si Pogon Szczecin (ambele din Polonia). Listele de acces vor fi completate pe masura ce campionatele se finalizeaza, la fel si cupele nationale.

FCSB isi va afla adversarul din turul 2 preliminar al Conference League pe 16 iunie. Partidele din aceasta runda se disputa pe 22 si 29 iulie. Pe 19 iulie e tragerea la sorti a turului 3 preliminar, ale carui partide se joaca pe 5 si 12 august. Adversarele din playoff se vor stabili pe 2 august, intalnirile urmand a avea loc pe 19 si 26 august. Faza grupelor incepe la jumatatea lui septemnbrie, pe 16.