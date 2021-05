Sumudica a uitat de rivalitatea cu Becali! Cei doi s-au sicanat mereu! "Sumudica o are mica!" vs "Nu m-as duce niciodata acolo! Ne-am impusca!"

Gigi Becali a anuntat ca Sumudica va fi antrenorul FCSB-ului in sezonul viitor.

Mutarea anuntata de Gigi Becali este cel putin una surprinzatoare. Daca arucam o privire peste relatia dintre Sumudica si Gigi Becali descoperim ca cei doi nu s-au avut niciodata la suflet.

Sumudica a declarat in trecut, in mai multe randuri, ca nu o va antrena niciodata pe FCSB. Nici de partea cealalta Gigi Becali nu arata o simpatie deosebita fata de fostul rapidist. Ne amintim cu totii, probabil, de celebra ofensa pe care Becali o repeta la adresa lui Sumudica pe cand acestea antrena in Liga 1: "Sumudica o are mica!"

"Sumi" s-a declarat mereu un mare rival al echipei patronate de Becali, despre care a spus ca nu o va antrena niciodata.

"De mine nu vorbim. Pai, ce, e revolutie, ce sa vorbesc la Steaua, ne impuscam! Asta ne mai trebuie! Asta ar fi ultima, sa ajung si pe la Steaua antrenor. La Dinamo, da. La Dinamo m-as duce cu inima deschisa, dar la Steaua, nu", declara Sumudica in 2016, pe cand era antrenorul Astrei Giurgiu.