Anunt de ultima ora! Un jucator dorit in trecut de Gigi Becali la FCSB a semnat PE VIATA cu CFR Cluj! 

CFR Cluj a realizat primul transfer al acestei veri.

Oficialii clubului au reusit sa ii prelungeasca contractul unuia dintre jucatorii de baza ai echipei. Este vorba despre Ciprian Deac, care a reusit o dubla in meciul cu FC Botosani din weekend, ajungand la 50 de goluri in Liga 1.

Bogdan Mara, oficialul clujenilor, a declarat la finalul meciului ca unul dintre preferatii lui Dan Petrescu va ramane pe viata in Gruia.

"Nicio problema (n.r. in legatura cu contractul lui Deac)! Cip e pe viata la CFR si va ramane. E un simbol si un model pentru toti coechipierii si toata lumea si noi suntem bucurosi pentru el. Munceste foarte mult, iar atunci cand esti muncesti, esti serios si iubesti acest fenomen si fotbalul iti da ceva inapoi", a spus Mara pentru Look Sport.

Ciprian Deac a fost aproape de a ajunge la FCSB in trecut. Gigi Becali a fost la un pas de a obtine semnatura fotbalistului, insa investitiile facute la Cluj l-au convins sa mearga la campionii en-titre ai Romaniei. Decizia a fost inteleapta in conditiile in care, de cand l-a refuzat pe Becali, mijlocasul a cucerit doua titluri consecutive in Liga 1, fiind acum aproape de un al treilea.

Reamintim ca in acest moment CFR Cluj este principala candidata la titlu in Liga 1, fiind la 7 puncte de Universitatea Craiova si la 9 puncte de FCSB.