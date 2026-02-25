Daniel Pancu, antrenorul grupării CFR Cluj, s-a arătat nemulțumit de programul complicat pe care îl va avea CFR Cluj în următoarele trei partide.

Daniel Pancu, nemulțumit de programul CFR-ului

„Feroviarii” vor înfrunta Farul în deplasare (etapa 29, 28 februarie), Universitatea Craiova pe „Ion Oblemenco” (sferturile Cupei României, 4 martie) și Dinamo acasă (runda 30, 7 martie).

Antrenorul celor de la CFR Cluj a garantat că elevii săi nu se vor relaxa după nouă victorii consecutive. Pancu este îngrijorat însă de partida cu Universitatea Craiova, care îl preocupă cel mai tare, și se află între alte două jocuri dificile.

Pancu: „I-am avertizat acum două zile”

„Jucătorii cu mine niciodată nu plutesc pe un nor. Mă comport la fel și la victorii, și la înfrângeri. I-am avertizat acum două zile. Nu îmi fac griji în momentul acesta. Îmi fac griji pentru meciul cu Craiova, venit într-un context nepotrivit.

Ne luptăm cu istoria și a echipei, și a competiției. Iarăși suntem plecați. Întâlnim cel mai puternic adversar din România în deplasare, Universitatea Craiova, într-o competiție care contează de 100 de ori mai mult decât locul doi din campionat pentru România. Nu ar fi fost o problemă, dar avem trei meciuri extraordinar de grele.

Farul v-am spus din ce cauză, joacă înspăimântător acasă. Dinamo e pe locul doi sau trei, iar Universitatea Craiova e cea mai bună echipă din campionat. Vreau victorie cu Craiova, mergi astfel în Cupă mai departe.

Vreau un egal și o victorie în campionat, chiar dacă depindem după de alții pentru play-off. Dacă trecem de Craiova, urmează Dinamo în deplasare. Așa e făcută Cupa”, a declarat Daniel Pancu, într-o intervenție telefonică la televiziunea Digi Sport.