Declarația lui Gino Iorgulescu l-a înfuriat pe Dani Coman

Într-o declarație pentru Digisport, Gino Iorgulescu, președintele LPF a susținut că "ar fi păcat dacă FCSB nu ajunge în play-off", adăugând că "o să fie o gaură în bugetul tuturor echipelor".

Declarația nu i-a picat deloc bine lui Dani Coman, președintele lui FC Argeș, club aflat în luptă directă cu FCSB pentru un loc în play-off. "Dacă dumnealui consideră că trebuie să intre FCSB-ului, poate-i fac și eu lobby să-i dea un tricou cu FCSB și poate îl bagă și pe el la pauză Gigi Becali", a spus președintele piteștenilor.

Mihai Stoica, replică dură pentru Dani Coman

Mihai Stoica, președintele Consiliului de Administrație de la FCSB, a reacționat dur după ce Dani Coman s-a referit la echipa campioană.

"Nu înțeleg de ce a dat Gino declarația asta. A gândit cu voce tare. E clar că fără FCSB play-off-ul își pierde din interes. E clar asta! Una e cu noi, alta e fără noi. Noi facem cele mai mari audiențe.

Dacă Vassaras ar fi dat declarația asta, atunci îl înțelegeam pe Dani Coman. Doar că n-a dat Vassaras declarația. Dani Coman ar trebui să tacă din gura la ce s-a întâmplat în ultima vreme.

Noi suntem vinovați că s-a ajuns în situația asta, dar eu am fost cu bun simț. Eu puteam să comentez foarte mult pe marginea meciului FC Argeș - Farul când discutăm despre cum s-a marcat golul și cum n-a fost eliminat Tudose. Eu mi-am văzut de treabă, dar văd că Dani Coman trăeiște un moment de glorie probabil.

Sunt deranjat foarte tare de ce spune Dani Coman. N-are nicio noimă! FCSB nu va fi în play-off. Sunt șanse foarte mici să fim. Dacă lui Coman îi e frică de Slobozia, problema lui. Dar nu înțeleg ce legătură are cu noi. Vorbește despre noi și nu îmi convine. Eu am vorbit mereu laudativ despre FC Argeș, mai ales că e Bogdan Andone, pe care îl apreciez.

El vrea să fie în locul lui Gino. Să fie sănătos, să candideze și să fie în locul lui Gino", a spus Mihai Stoica, la Prima Sport.

Pentru a-și asigura locul în play-off, FC Argeș are nevoie să obțină 3 puncte din duelurile cu Dinamo și Unirea Slobozia. În caz contrar, piteștenii ar putea fi scoși din top 6 de FCSB.