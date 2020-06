Razboi TOTAL intre impresarul lui Planic si Gigi Becali: "E amatorism acolo! Sa ceara 10 milioane de euro de la stat!"

Continua disputa pentru sarbul Bogdan Planic, care a cerut rezilierea contractului si nu s-a mai prezentat la antrenamentele echipei.

Gigi Becali anunta in urma cu 3 zile ca nu ii va da drumul lui Planic decat in schimbul a 10 milioane de euro, cat are clauza de reziliere, fie ca va fi platita de el sau de clubul care va dori sa il cumpere.

Replica nu a intarziat sa vina si impresarul fotbalistului, Zvonko Milojkovic, i-a raspuns lui Gigi Becali:

"Daca statul i-a dat voie sa reduca salariul jucatorului si sa umble la contractul lui, fara acordul acestuia, atunci sa dea in judecata statul, sa obtina 10 milioane de euro de la stat.

E amatorism total acolo. Nu ai voie sa umbli la contractul jucatorului fara acordul lui", a spus Zvonko Milojkovic pentru Digi Sport.

Gigi Becali il asteapta pe Planic sa revina la echipa, altfel il va amenda cu 25% din salariu.