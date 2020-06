S-a autopropus la FCSB! "Sa-mi faca o oferta, am tot vazut ca am fost cerut!" E gata sa vina si sa salveze echipa lui Gigi Becali: mesaj DIRECT pentru patronul ros-albastrilor

FCSB a remizat luni cu Gaz Metan Medias, scor 2-2, iar sansele la titlu sunt tot mai mici.

Echipa patronata de Gigi Becali nu a mai castigat titlul de 5 ani. Daca nu vor reusi sa obtina trofeul nici in acest an, viitorul lui Bogdan Vintila pe banca tehnica a echipei ramane nesigur.

Fostul antrenor de la FCSB, Ilie Stan, sustine ca echipa lui Vintila ar trebui sa castige titlul in fiecare an, deoarece are un lot puternic.

"Cine a fost in ultimii ani antrenor la FCSB? A fost Gigi Becali. Interesul ar trebui sa fie ca antrenorul sa isi faca treaba. Vintila ce sa faca? Nu pot sa il analizez. Nu poti sa ii faci o analiza, trebuie sa stii foarte bine ce se intampla. Oricum, la ce lot are echipa, trebuia sa ia titlul an de an", a declarat Ilie Stan pentru Realitatea Sportiva.

De asemenea, actualul antrenor de la SCM Gloria Buzau s-a autopropus la FCSB.

"Noi suntem antrenori profesionisti, mergem acolo unde e mai bine. Cand este vorba de Steaua Bucuresti e cu atat mai bine. Gigi a fost suparat pe mine dupa ce am plecat. Sa-mi faca o oferta. Am tot vazut ca am fost propus", a spus fostul jucator de la Steaua.

Ilie Stan a stat 24 de partide pe banca tehnica FCSB-ului. Cea mai importanta performanta obtinuta de el cu echipa este calificarea in primavara Europa League din 2012.