Antrenorul Alvaro Arbeloa riscă să fie dat afară de la Real Madrid, dacă „Los Blancos” sunt eliminați din Liga Campionilor, în play-off, de către Benfica Lisabona. Madrilenii s-au impus în tur cu 1-0, iar returul este programat astăzi, pe Santiago Bernabeu, de la ora 22:00.

Alvaro Arbeloa poate fi demis de la Real Madrid

Scenariul unui astfel de eșec în Liga Campionilor este considerat inacceptabil de către președintele Florentino Perez, după cum informează publicația spaniolă Sport, citată de Transfer News Live.

Conducerea lui Real Madrid ezită încă să ia o hotărâre radicală în privința tehnicianului principal, neavând un înlocuitor pregătit. Perez îl vrea pe Jurgen Klopp, dar neamțul este mulțumit de rolul său de director sportiv global la RB Leipzig.

O eliminare prematură din Liga Campionilor ar putea produce un veritabil cutremur pe Santiago Bernabeu, potrivit surselor citate anterior.

Contextul de la Real Madrid

Real Madrid părea că va prelua controlul cursei pentru titlul din La Liga. Recent, Barcelona și-a pierdut avantajul după o înfrângere în fața Gironei (1-2).

Înainte de etapa a 25-a, Real Madrid trebuia să câștige pentru a-și mări avantajul în fruntea clasamentului. Cu toate acestea, o înfrângere neașteptată în fața Osasunei (1-2) i-a făcut pe „Los Blancos” să se afle din nou în urma grupării „blaugrana”.

Motivul pentru care Real Madrid l-a demis pe Xabi Alonso a fost forma slabă a lui Real Madrid și înfrângerea suferită în fața Barcelonei în finala Supercupei Spaniei (2-3).

L-a numit pe Alvaro Arbeloa cu speranța de a schimba lucrurile în sezonul curent. Totuși, perspectivele devin tot mai sumbre pe Santiago Bernabeu, după ultimele evenimente din campionat.