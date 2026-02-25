Poliția Română a efectuat 34 de percheziții și a dus la audieri 21 de persoane, într-un dosar ce vizează constituirea unui grup infracțional organizat și trucarea unor partide pentru pariuri. Prejudiciul estimat de anchetatori este de aproximativ 840.000 de lei.

Florin Prunea: ”Nu cred că la Liga 1 mai sunt aranjamente, dar la Liga 2 și 3, este doar începutul!”

Fostul antrenor de la CS Păulești, Fadi Haddad, a dezvăluit cum i s-a cerut să piardă un meci cu Sepsi 2, motiv pentru care a fost chemat la audieri și la Comisia de Integritate din cadrul FRF.

Întrebat dacă este de părere că în Superliga mai au loc astfel de aranjamente, Florin Prunea a negat, însă s-a arătat convins că situația este dramatică în ligile inferioare, iar scandalul de la CS Păulești este doar începutul.

”Eu la Liga 1 nu cred că mai sunt (n.r. aranjamente), sincer, dar la Liga 2 și 3 semnalele sunt! Asta e așa o adiere de vânt. Eu nu pot să cred că mai există un om, un președinte de club, care să se ducă la jucător să îi spună: ’Bă, băiatule, dă-te la o parte!’. Ori ești inconștient... ce fac după aceea cu jucătorul ăla?

Eu, dacă vreau să renunț la jucătorul ăla, pot să mai renunț la el vreodată? Când iei un jucător, te interesezi, cel puțin eu așa făceam, vorbeam cu foștii antrenori, foștii președinți. Sigur, nu mă luam după toată lumea, dar simțeai omul când spune adevărul sau când minte.

Eu nu văd la Liga 1, sincer, dar la Liga 2 și 3, lumea vorbește, ce este acolo este... (n.r. Gigă Craioveanu: Groaznic). Eu cred că este doar începutul, ei vor vorbi, și jucătorii, și antrenorii. Au mai fost echipe pe la Liga 3, sunt declarații ale antrenorilor, ale jucătorilor și nu s-a luat nicio măsură”, a spus Florin Prunea la Digi Sport.