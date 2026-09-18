„Nu l-aș fi dat afară pe Kopic!” Fostul antrenor de la Dinamo surprinde: „Echipa nu e atât de puternică pe cât pare”

„Nu l-aș fi dat afară pe Kopic!” Fostul antrenor de la Dinamo surprinde: „Echipa nu e atât de puternică pe cât pare” Superliga Zeljko Kopic, antrenorul lui Dinamo / Foto: Sport Pictures
SPORT.RO
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Fostul antrenor de la Dinamo a vorbit despre Nuno Campos.

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Dinamo are un start excelent de sezon în SuperLiga. Deși perioada de vară a adus schimbări importante la nivelul clubului, Zeljko Kopic fiind înlocuit de Nuno Campos, formația din Ștefan cel Mare s-a adaptat rapid, iar acum se află pe prima poziție în ierarhie.

Mihai Teja surprinde: „Nu l-aș fi dat afară pe Kopic”

Nuno Campos a reușit rezultate importante, cele 20 de puncte adunate în primele 9 etape fiind suficiente pentru ca echipa să ocupe fotoliul de lider înainte de runda a 10-a din competiția internă.

În ciuda jocului foarte bun, dar și a punctelor adunate, nu toată lumea e convinsă de calitățile lui Nuno Campos. Într-o intervenție recentă, Mihai Teja a mărturisit că nu l-ar fi dat niciodată afară pe Zeljko Kopic.

Teja și-a consolidat părerea printr-un argument clar: Nuno Campos se bucură de ceea ce a creat Zeljko Kopic la Dinamo.

„Eu nu l-aș fi dat afară pe Kopic niciodată. Aș fi mers până la capăt. Și vă spun asta acum, când se dovedește că Nuno Campos încearcă lucruri în filosofia dânsului. Jocul lui Dinamo e pe aceeași structură, cu Armstrong care intră în centru, cu Karamoko, cu Soro. Tot aceeași dinamică o au. E o dinamică venită de la Kopic.

Spunem că Nuno Campos e pe primul loc. Dar haideți să vedem la sfârșitul campionatului. Noi judecăm foarte repede, ne entuziasmăm repede și luăm decizii negative rapid. Ca să îți dau seama de un antrenor, trebuie să-l lași.

Eu nu aș fi renunțat la un om care a construit ceva, care a construit o idee de joc. E adevărat că lucrurile merg și acum, să vedem până când. Eu nu văd o foarte mare diferență”, a declarat Mihai Teja, potrivit GSP.

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Nuno Campos trebuie să demonstreze

În continuare, Mihai Teja a expus că Nuno Campos nu trebuie să se mulțumească doar cu rezultatele obținute în startul sezonului, ci să țintească la o poziționare similară și la finalul play-off-ului.

„Mai aud: «Ce a făcut Nuno Campos!». Ok, a făcut, e pe primul loc, dar să așteptăm. Cred că dinamica jocului, din punct de vedere al profesionistului, e de la Kopic. Cîrjan începe în stânga, dar tot în centru intră. În 4-3-3 cu Kopic, Cîrjan tot acolo juca, tot la mijloc venea”, a declarat Mihai Teja, la GSP Live.

Dinamo încearcă să fie mai directă. Dar cu Rapid cum a câștigat? Nu a fost superioară Rapidului. Cu Craiova? Păi Craiova a fost superioară în primele 15 minute. Apoi a venit eliminarea, golurile.

Toată lumea trăiește cu percepția că e pe primul loc, a bătut Craiova, Rapid, FCSB. OK, dar cum a bătut? Nu spun că nu joacă un fotbal bun, dar se comentează prea mult în funcție de rezultat. Dinamo nu e atât de puternică pe cât pare”, a mai spus Mihai Teja.

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