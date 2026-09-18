„Nu l-aș fi dat afară pe Kopic!” Fostul antrenor de la Dinamo surprinde: „Echipa nu e atât de puternică pe cât pare”

Dinamo are un start excelent de sezon în SuperLiga. Deși perioada de vară a adus schimbări importante la nivelul clubului, Zeljko Kopic fiind înlocuit de Nuno Campos, formația din Ștefan cel Mare s-a adaptat rapid, iar acum se află pe prima poziție în ierarhie.

Mihai Teja surprinde: „Nu l-aș fi dat afară pe Kopic”

Nuno Campos a reușit rezultate importante, cele 20 de puncte adunate în primele 9 etape fiind suficiente pentru ca echipa să ocupe fotoliul de lider înainte de runda a 10-a din competiția internă.

În ciuda jocului foarte bun, dar și a punctelor adunate, nu toată lumea e convinsă de calitățile lui Nuno Campos. Într-o intervenție recentă, Mihai Teja a mărturisit că nu l-ar fi dat niciodată afară pe Zeljko Kopic.

Teja și-a consolidat părerea printr-un argument clar: Nuno Campos se bucură de ceea ce a creat Zeljko Kopic la Dinamo.

„Eu nu l-aș fi dat afară pe Kopic niciodată. Aș fi mers până la capăt. Și vă spun asta acum, când se dovedește că Nuno Campos încearcă lucruri în filosofia dânsului. Jocul lui Dinamo e pe aceeași structură, cu Armstrong care intră în centru, cu Karamoko, cu Soro. Tot aceeași dinamică o au. E o dinamică venită de la Kopic.

Spunem că Nuno Campos e pe primul loc. Dar haideți să vedem la sfârșitul campionatului. Noi judecăm foarte repede, ne entuziasmăm repede și luăm decizii negative rapid. Ca să îți dau seama de un antrenor, trebuie să-l lași.

Eu nu aș fi renunțat la un om care a construit ceva, care a construit o idee de joc. E adevărat că lucrurile merg și acum, să vedem până când. Eu nu văd o foarte mare diferență”, a declarat Mihai Teja, potrivit GSP.