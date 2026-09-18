Meciul poate fi urmărit în această seară, de la 18:00, în format LIVE TEXT pe Sport.ro.

UTA Arad - Sepsi, de la 18:00, LIVE TEXT pe Sport.ro

Sepsi a început bine noul sezon, primul după promovare, și, după nouă etape, ocupă locul șase în ierarhia din Liga 1, cu 13 puncte. Echipa antrenată de Ovidiu Burcă a bifat până în acest moment trei victorii, patru remize și două eșecuri, iar în cazul unei victorii cu UTA, gruparea covăsneană poate urca pe locul patru, în locul Petrolului Ploiești.

De cealaltă parte, UTA Arad a început modest noua stagiune. Echipa lui Mihalcea are un bilanț negativ, cu două victorii, trei remize și patru eșecuri, și ocupă locul 14 în clasamentul din Superliga, cu nouă puncte acumulate.

În ultima rundă, arădenii au pierdut la Ovidiu în fața Farului Constanța cu scorul de 2-4, în timp ce Sepsi merge pe stadionul ”Francisc Neuman” cu un moral bun după victoria cu CFR Cluj, scor 3-1.