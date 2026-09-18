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Pe lista lui Gică Hagi se află și Valentin Mihăilă, fotbalistul celor de la Caykur Rizespor. Fotbalistul român a fost titular în victoria obținută de Rizespor în fața celor de la Eyupspor, scor 2-0. Chiar dacă echipa sa a câștigat, internaționalul român a avut parte de o seară de coșmar.

În prima repriză a înfruntării, Mihăilă a văzut direct cartonașul roșu, după o intervenție dură asupra unui adversar. Involuntar, Mihăilă și-a călcat dur pe picior un adversar care a încercat să îl deposedeze, iar, după analiza VAR, fotbalistul român a văzut direct cartonașul roșu.

Vineri, Mihăilă a primit nota de piață din partea Comisiei de Disciplină din cadrul Federației de Fotbal din Turcia: ”Jucătorul MIHAI-VALENTIN MIHĂILĂ de la ÇAYKUR RİZESPOR A.Ş. a primit o suspendare de două meciuri în competițiile oficiale, în conformitate cu articolul 43 din FDT (Regulamentul Disciplinar al Fotbalului), pentru o abatere gravă comisă împotriva unui jucător al echipei adverse”.

Așadar, Valentin Mihăilă va rata meciurile cu Goztepe și cu Fenerbahce și va reveni pe teren abia pe 16 octombrie, la meciul pe care Rizespor îl va disputa pe terenul celor de la Corum.

Lotul convocat de Gică Hagi

PORTARI

Ionuț RADU (Celta Vigo | Spania, 9/0), Otto HINDRICH (Legia Varșovia | Polonia, 2/0), Valentin COJOCARU (Pogon Szczecin | Polonia, 0/0);

FUNDAȘI

Andrei RAȚIU (Rayo Vallecano | Spania, 38/2), Tony STRATA (Vitória Guimarães | Portugalia, 1/0), Andrei COUBIȘ (Lincoln City | Anglia, 3/0), Radu DRĂGUȘIN (Fiorentina | Italia, 30/1), Andrei BURCĂ (Yunnan Yukun | China, 46/1), Bogdan RACOVIȚAN (Raków | Polonia, 5/0), Virgil GHIȚĂ (Hannover 96 | Germania, 10/1), Matei ILIE (Kasımpaşa | Turcia, 2/0), Lisav EISSAT (Bristol City, 4/0), Nicușor BANCU (Universitatea Craiova, 52/2), Andrei BORZA (Çorum | Turcia, 2/0), Raul OPRUȚ (Dinamo, 5/0);

MIJLOCAȘI

Tudor BĂLUȚĂ (Universitatea Craiova, 14/0), Vladimir SCRECIU (Universitatea Craiova, 8/0), Marius MARIN (Al Nasr | EAU, 35/0), Răzvan MARIN (AEK Atena | Grecia, 75/12), Nicolae STANCIU (Dalian Yingbo | China, 87/15), Alexandru CICÂLDĂU (Universitatea Craiova, 39/4), Vlad DRAGOMIR (Pafos | Cipru, 8/0), David MATEI (Universitatea Craiova, 2/0), Cătălin CÎRJAN (Dinamo, 2/0);

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