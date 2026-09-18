Trei succese, o remiză și o înfrângere au înregistrat bucureștenii în cele cinci meciuri jucate acasă în ediția curentă.

9 august 2026, Universitatea Craiova - FC Argeș 0-1: a fost singura victorie reușită de piteșteni în ultimele opt deplasări din Superligă, interval în care au mai înregistrat două rezultate de egalitate și cinci partide pierdute departe de casă.

Cele două echipe s-au mai întâlnit în principala competiție internă de 80 de ori, de 38 de ori s-au impus bucureștenii, de 24 de ori au câștigat piteștenii, iar alte 18 meciuri s-au terminat la egalitate.

Palmares cu Rapid gazdă: 40 de jocuri - 25 victorii Rapid - 8 remize - 7 succese FC Argeș.

O istorie începută în 1961

Prima confruntare a avut loc pe 15 octombrie 1961, Dinamo Piteşti - Rapid 1-1, goluri înscrise de Vasile Florescu, respectiv Nicolae Georgescu.

Întâiul succes din contul giuleştenilor s-a consemnat pe 13 mai 1962, Rapid - Dinamo Piteşti 2-0. Ambele reuşite au purtat semnătura lui Ion Ionescu, nimeni altul decât cel mai bun marcator din istoria grupării bucureştene pe prima scenă (107 goluri).

Prima victorie bifată de piteşteni: 15 mai 1966, Dinamo Piteşti - Rapid 2-1.

Cea mai mare diferenţă de scor: 30 aprilie 1995, Rapid - FC Argeş 5-0 (antrenori Sorin Cârţu / Marian Bondrea).

Bogdan Andone, antrenorul lui FC Argeș, a fost campion al României cu Rapid ca jucător

Piteștenii sunt fără victorie în Superligă din 21 aprilie 2009, FC Argeș - Rapid 1-0.

Cea mai recentă dispută directă pe prima scenă: 15 mai 2026, FC Argeș - Rapid 2-2 (A. Bettaieb - dublă / Al. Pașcanu, D. Paraschiv).

De reamintit că Bogdan Andone a evoluat la Rapid timp de patru sezoane (1996-1997, 1999-2000), câștigând titlul cu giuleștenii în 1998/1999. Info: LPF

Clasamentul din Superligă