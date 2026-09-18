Gigi Becali i-a dat un ultimatum antrenorului: patru puncte din meciurile cu Petrolul și cu Craiova.

Marius Baciu: ”Chiar nu mă interesează nimic din ce a discutat inclusiv nea Gigi!”

După remiza cu prahovenii, singura cale ca Baciu să rămână la echipă este printr-o victorie.

În ultima perioadă, s-a discutat intens despre înlocuirea lui Marius Baciu și au ieșit în evidență nume precum Adrian Mutu, Mirel Rădoi, Ianis Zicu, Edi Iordănescu sau Marius Șumudică.

La conferința de presă, Baciu a fost întrebat din nou despre o posibilă plecare de la FCSB. Tehnicianul a transmis că nu se gândește deloc la acest aspect și că în următoarea perioadă se poate întâmpla orice, inclusiv ca el să facă un pas în spate.

”Un meci foarte important pentru noi. Am înțeles că se va juca cu casa închisă. Întâlnim actuala campioană, o echipă foarte bună. Noi suntem o echipă în formare, cu jucători foarte buni, ne străduim să formăm un grup foarte bun și cred că se poate face lucrul ăsta. Echipa noastră trebuie să câștige puncte indiferent de ceea ce se vorbește. Nu mă interesează lucrul ăsta, încerc să le insuflu jucătorilor că acest lucru nu e important. Ei trebuie să joace pentru ei. După meci, vom vedea ceea ce se va întâmpla, nu mă interesează absolut nimic din ceea ce se discută sau din ce a discutat inclusiv nea Gigi. Echipa asta are nevoie de liniște și sunt ferm convins că se va forma un grup foarte puternic, indiferent că e sau nu Marius Baciu.

Nu prea am televizor pe acasă în perioadele astea. Îmi place foarte mult cum echipa reacționează la antrenament, de la meci la meci, de la zi la zi. Sunt ferm convins că se va forma un grup foarte bun.

Marius Baciu: ”Poate Marius Bacius va lua decizia să nu mai rămână!”

Presiune nu are cum să nu fie, orice s-ar întâmpla. Presiune a fost și în primul meci, în al doilea meci, s-a discutat din nou despre schimbarea antrenorului. Am început să nu mă prea intereseze. Atât timp cât sunt antrenorul echipei, nu mă interesează.

Chiar nu contează Marius Baciu acum. Baciu e concentrat la meciul de mâine. După aceea vom vedea ce se va întâmpla. Cred că gestionez destul de bine latura umană. Am trecut prin toate etapele, am fost jucător, am fost campion, am plecat în străinătate. Am fost crescut de clubul ăsta și mi s-a dat șansa să fiu antrenor. Dacă mâine se va lua o decizie sau poate Marius Baciu va lua decizia să nu mai rămână, cred că ne putem uita în continuare unul în ochii celuilalt. Un antrenor trebuie să își facă un plan. Avem un plan pentru următoarea perioadă, dar nu știm, se poate întâmpla orice”, a spus Marius Baciu la conferința de presă.