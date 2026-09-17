FCSB pregătește un transfer de cinci stele: 2.000.000€

După nouă etape desfășurate în noua stagiune, FCSB a bifat trei victorii, la care s-au adăugat trei rezultate de egalitate și trei înfrângeri. 12 puncte are până acum fosta campioană a României.

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Conform spotmedia.ro, FCSB e în căutarea unui nou mijlocaș central, iar ținta principală ar fi Lindon Emerllahu, actual jucător la Polissya Zhtomyr și fost jucător la CFR Cluj.

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În perioada petrecută în România, kosovarul a bifat 41 de apariții pentru CFR Cluj, și-a trecut în cont șase goluri și a oferit, pe deasupra, trei pase decisive, în aproximativ 2500 de minute.

La Polissya Zhtomyr a plecat în iarna lui 2026, după ce ucrainenii au plătit 1,5 milioane de euro pentru serviciile sale, moment în care Transfermarkt îl estima la aceeași sumă.

Ce urmează pentru FCSB

După 2-2 cu Petrolul, pentru echipa lui Marius Baciu urmează duelul cu campioana en-titre, Universitatea Craiova, în etapa a 10-a. Partida este programată sâmbătă, 19 septembrie, de la 20:30, LIVE TEXT pe Sport.ro.

În cele nouă runde de până acum, formația pregătită de Marius Baciu a strâns 12 puncte, având trei victorii, trei egaluri și trei înfrângeri. Și, totuși, acest bilanț mediocru nu reprezintă o premieră negativă pentru club. De fapt, nu mai departe de sezonul trecut, FCSB a stat și mai prost în clasament după etapa a noua!

În campania anterioară, FCSB a fost pe 11 din 16 după nouă etape, cu doar 9 puncte și un golaveraj negativ, -3. Și, „decontul“ pentru acest parcurs dezolant a venit la finalul sezonului regulat, atunci când FCSB a ajuns în play-out. Adică, un scenariu perfect posibil și acum, dacă ne uităm la rezultatele din ultimele săptămâni.

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