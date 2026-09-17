FOTO Mihai Lixandru a revenit în România, după două luni în Arabia Saudită

Mihai Lixandru a revenit în România, după două luni în Arabia Saudită Fotbal extern
SPORT.RO
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La doar două luni de la transferul său în Arabia Saudită, Mihai Lixandru (25 de ani) a revenit în România.

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Fostul mijlocaș de la FCSB a fost transferat de Al-Fateh pentru 600.000 de euro, suma solicitată de Gigi Becali, iar în această perioadă s-a întors în România, deoarece campionatul din Arabia Saudită s-a întrerupt deja pentru jocurile echipelor naționale.

Mihai Lixandru s-a întors în România. Campionatul din Arabia Saudită a luat ”pauză”

Lixandru a revenit în țară și s-a întâlnit cu foștii săi colegi de la FCSB, Mihai Popescu, Juri Cisotti și Dennis Politic. Ultimul a postat chiar și o fotografie de grup pe rețelele de socializare.

La Al-Fateh, acolo unde este coleg cu fostul dinamovist Kennedy Boateng, Lixandru trece printr-o perioadă dificilă. După primele opt etape, echipa nu are nicio victorie.

În acest moment, singura consolare a lui Mihai Lixandru, după plecarea de la FCSB, e că a ajuns la un contract mai mare în Arabia Saudită. În rest însă, situația sa fotbalistică e tot mai neplăcută. Chiar dacă a fost folosit în toate partidele disputate Al-Fateh în acest sezon, opt la număr, românul a fost din ce în ce mai criticat, fanii catalogându-l drept un jucător „mediocru“ care n-a adus un plus în ceea ce privește calitatea lotului.

Al-Fateh, situație dificilă

Fruntași la noi, codași în Arabia Saudită! Cam așa se poate rezuma situația jucătorilor care au părăsit FCSB, în ultimii ani, pentru a-și câștiga existența în noul El Dorado al fotbalului internațional, în Arabia Saudită.

Ultimul care a lungit această listă e mijlocașul Mihai Lixandru (25 de ani), vândut în vară la Al-Fateh pentru 600,000 de euro. Până să ajungă Lixandru aici, gruparea din Saudi Pro League era una stabilă, de mijlocul clasamentului. Dovadă și pozițiile pe care le-a ocupat în ierarhia primei ligi, în ultimele stagiuni:

  • *Sezonul trecut: locul 11 din 18
  • *Sezonul 2024-2025: locul 10 din 18
  • *Sezonul 2023-2024: locul 7 din 18
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