Fostul mijlocaș de la FCSB a fost transferat de Al-Fateh pentru 600.000 de euro, suma solicitată de Gigi Becali, iar în această perioadă s-a întors în România, deoarece campionatul din Arabia Saudită s-a întrerupt deja pentru jocurile echipelor naționale.

Mihai Lixandru s-a întors în România. Campionatul din Arabia Saudită a luat ”pauză”

Lixandru a revenit în țară și s-a întâlnit cu foștii săi colegi de la FCSB, Mihai Popescu, Juri Cisotti și Dennis Politic. Ultimul a postat chiar și o fotografie de grup pe rețelele de socializare.

La Al-Fateh, acolo unde este coleg cu fostul dinamovist Kennedy Boateng, Lixandru trece printr-o perioadă dificilă. După primele opt etape, echipa nu are nicio victorie.