Fostul mijlocaș de la FCSB a fost transferat de Al-Fateh pentru 600.000 de euro, suma solicitată de Gigi Becali, iar în această perioadă s-a întors în România, deoarece campionatul din Arabia Saudită s-a întrerupt deja pentru jocurile echipelor naționale.
Mihai Lixandru s-a întors în România. Campionatul din Arabia Saudită a luat ”pauză”
Lixandru a revenit în țară și s-a întâlnit cu foștii săi colegi de la FCSB, Mihai Popescu, Juri Cisotti și Dennis Politic. Ultimul a postat chiar și o fotografie de grup pe rețelele de socializare.
La Al-Fateh, acolo unde este coleg cu fostul dinamovist Kennedy Boateng, Lixandru trece printr-o perioadă dificilă. După primele opt etape, echipa nu are nicio victorie.
În acest moment, singura consolare a lui Mihai Lixandru, după plecarea de la FCSB, e că a ajuns la un contract mai mare în Arabia Saudită. În rest însă, situația sa fotbalistică e tot mai neplăcută. Chiar dacă a fost folosit în toate partidele disputate Al-Fateh în acest sezon, opt la număr, românul a fost din ce în ce mai criticat, fanii catalogându-l drept un jucător „mediocru“ care n-a adus un plus în ceea ce privește calitatea lotului.
Al-Fateh, situație dificilă
Fruntași la noi, codași în Arabia Saudită! Cam așa se poate rezuma situația jucătorilor care au părăsit FCSB, în ultimii ani, pentru a-și câștiga existența în noul El Dorado al fotbalului internațional, în Arabia Saudită.
Ultimul care a lungit această listă e mijlocașul Mihai Lixandru (25 de ani), vândut în vară la Al-Fateh pentru 600,000 de euro. Până să ajungă Lixandru aici, gruparea din Saudi Pro League era una stabilă, de mijlocul clasamentului. Dovadă și pozițiile pe care le-a ocupat în ierarhia primei ligi, în ultimele stagiuni:
- *Sezonul trecut: locul 11 din 18
- *Sezonul 2024-2025: locul 10 din 18
- *Sezonul 2023-2024: locul 7 din 18