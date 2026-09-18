Octavian Popescu, chemat în birou de patronul lui Levadiakos: „Știau că are un anturaj mai rău în țară”

Ziua de marți, 15 septembrie, a adus în prim-plan o situație inedită. În presa din România s-a scris despre faptul că Octavian Popescu ar fi fost prins consumând gaz ilariant, acesta fiind motivul pentru care a plecat de la FCSB.

Octavian Popescu, chemat în birou de patronul lui Levadiakos

Povestea a început înaintea meciului cu UTA, când Octavian Popescu nu s-a prezentat la antrenamente. Deși inițial s-a spus că jucătorul era răcit, cu timpul un alt „adevăr” a ieșit la iveală despre motivul pentru care atacantul a lipsit neînvoit de la sesiunea de pregătire.

Între timp, Octavian Popescu a ajuns la Levadiakos, în Grecia. Interesant este faptul că patronul elenilor l-a invitat în biroul său pe atacant, iar, în urma discuției, s-a ajuns la o concluzie clară: se va pleca de la zero.

Florin Vulturar este cel care a dezvăluit această speță. Impresarul susține că oficialii lui Levadiakos știau de anturajul lui Octavian Popescu, însă au decis să îi acorde credit total.

„A fost totul ok din toate punctele de vedere. Noi avem, așa, o boală a noastră, când un om are o problemă să dăm în el din toate punctele de vedere. În schimb, cei de acolo, din Grecia, m-au surprins plăcut de felul în care ne-au așteptat. Știau că Tavi are un anturaj ceva mai rău în țară, dar nu mă așteptam să fie primit în felul ăsta. Mass-media l-a așteptat foarte bine.

Spre surprinderea mea, ne-a chemat patronul, care e un om foarte important în Grecia, un om de afaceri și am stat o oră și jumătate la dânsul la birou. Știa de situația lui Tavi, de anturajul din țară, dar nu l-a deranjat nimic. A zis că se pleacă de la zero și că e important ce face Tavi de acum înainte și că va fi tot timpul lângă el“, a declarat Florin Vulturar, potrivit Fanatik.