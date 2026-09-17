Alberto Soro (27 de ani) a devenit, treptat, unul dintre cei mai importanți jucători din lotul lui Dinamo. Ascensiunea sa a început încă din sezonul precedent, cu Zeljko Kopic pe banca tehnică, fiind folosit atât ca extremă dreaptă, cât și pe postul de atacant central.

Acum, Nuno Campos l-a mutat în linia mediană în sistemul 4-4-2, unde spaniolul a dat un randament foarte bun, astfel că cei din conducere au demarat negocierile pentru a-i prelungi actualul contract. Potrivit ProSport, cele două părți au ajuns, într-o bună măsură, la un acord pentru a semna un noul contract.

Alberto Soro e gata să-și prelungească actualul contract cu Dinamo

Ar mai rămâne doar ca jucătorul și clubul să bată palma și cu privire la clauza de reziliere din noul contract. Cei de la Dinamo speră ca situația să se rezolve în următoarea perioadă pentru ca Soro să nu intre în ultimele luni de contract.

Alberto Soro are și cifre impresionante în acest debut de sezon. În nouă partide a reușit să înscrie de trei ori și să ofere alte două pase decisive.

Spaniolul se numără printre titularii echipei Dinamo, iar evoluțiile sale i-au adus și o creștere a cotei de piață. În prezent, specialiștii îl evaluează la un milion de euro.

Soro aparține de Dinamo din 2024 și a venit în România cu un CV impresionant. În 2019, Real Madrid a plătit 2,5 milioane de euro pentru transferul său de la Real Zaragoza, iar apoi a mai trecut pe la Granada, Vizela și Chaves.

Dinamo, lider în Superliga României!

Dinamo este lider în Superliga României cu 20 de puncte după nouă etape, cu un avans de două puncte față de urmăritoarea Rapid. Universitatea Craiova completează podiumul, cu 17 puncte.

În acest sezon, ”câinii” au pierdut un singur meci, scor 0-1 cu Petrolul Ploiești, în prima etapă.