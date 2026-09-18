„Îl face uitat pe Boateng!” Florin Prunea, impresionat de jucătorul momentului de la Dinamo: „Va găsi greu un fotbalist de nivelul lui”

„Îl face uitat pe Boateng!” Florin Prunea, impresionat de jucătorul momentului de la Dinamo: „Va găsi greu un fotbalist de nivelul lui” Superliga
SPORT.RO
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Florin Prunea a rămas impresionat de un jucător de la Dinamo.

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Dinamo are un start excelent de sezon în SuperLiga. Deși perioada de vară a adus schimbări importante la nivelul clubului, Zeljko Kopic fiind înlocuit de Nuno Campos, formația din Ștefan cel Mare s-a adaptat rapid, iar acum se află pe prima poziție în ierarhie.

Florin Prunea, impresionat de jucătorul momentului de la Dinamo

Unul dintre jucătorii care au contribuit direct la rezultatele obținute este Martin Pascual, fundaș central sosit în această vară la echipă. În 9 partide disputate în SuperLiga, jucătorul născut la Madrid a marcat trei goluri.

Forma bună a lui Pascual a fost remarcată și de către Florin Prunea. Fostul internațional susține că noul transfer îl face deja uitat pe Kennedy Boateng, fundașul iberic reușind să ofere mult mai multă siguranță, dar și să marcheze.

„Martin Pascual îl face uitat pe Boateng. Eu la începutul sezonului spuneam că Dinamo va găsi foarte greu un fotbalist de nivelul lui.

Pascual poate e chiar mai bun decât Boateng. Văd că marchează și că oferă din ce în ce mai multă siguranță”, a spus Florin Prunea, potrivit Digi Sport.

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CV-ul lui Martin Pascual

Martin Pascual (27 de ani) se află la prima experiență în afara Spaniei. Acesta și-a început cariera la Rayo Vallecano, ca ulterior să fie legitimat la Villarreal CF B, UD Ibiza, Atl. Madrileño și CD Mirandés.

  • 400.000 de euro este cota lui Martin Pascual
  • 9 meciuri și trei goluri a adunat fundașul la Dinamo
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