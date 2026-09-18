Astăzi, vineri 18 septembrie, la prânz, selecționerul Gheorghe Hagi a anunțat lista jucătorilor convocați pentru primele patru meciuri din Liga Națiunilor.

Dacă FCSB trimite la lot un singur fotbalist, și acesta abia ajuns la echipa lui Becali - Denis Drăguș, nici liderul din Superligă nu se poate lăuda cu o prezență numeroasă în lotul tricolor: de la Dinamo au fost convocați doar fundașul stânga Raul Opruț (5 selecții) și căpitanul Cătălin Cîrjan (2 selecții).

În schimb, campioana Universitatea Craiova are nu mai puțin de cinci jucători convocați de Hagi: Nicușor Bancu, Tudor Băluță, Vladimir Screciu, Alexandru Cicâldău și David Matei.

Programul meciurilor tricolorilor

Vineri, 25 septembrie: Suedia – România (Strawberry Arena)

Luni, 28 septembrie: România – Bosnia și Herțegovina (Arena Națională) FĂRĂ SPECTATORI

Vineri, 2 octombrie: Polonia – România (Stadion Narodowy)

Luni, 5 octombrie: România – Suedia (Arena Națională).

Lotul României pentru primele patru meciuri din Liga Națiunilor

PORTARI

Ionuț RADU (Celta Vigo | Spania, 9/0), Otto HINDRICH (Legia Varșovia | Polonia, 2/0), Valentin COJOCARU (Pogon Szczecin | Polonia, 0/0);

FUNDAȘI

Andrei RAȚIU (Rayo Vallecano | Spania, 38/2), Tony STRATA (Vitória Guimarães | Portugalia, 1/0), Andrei COUBIȘ (Lincoln City | Anglia, 3/0), Radu DRĂGUȘIN (Fiorentina | Italia, 30/1), Andrei BURCĂ (Yunnan Yukun | China, 46/1), Bogdan RACOVIȚAN (Raków | Polonia, 5/0), Virgil GHIȚĂ (Hannover 96 | Germania, 10/1), Matei ILIE (Kasımpaşa | Turcia, 2/0), Lisav EISSAT (Bristol City, 4/0), Nicușor BANCU (Universitatea Craiova, 52/2), Andrei BORZA (Çorum | Turcia, 2/0), Raul OPRUȚ (Dinamo, 5/0);

MIJLOCAȘI

Tudor BĂLUȚĂ (Universitatea Craiova, 14/0), Vladimir SCRECIU (Universitatea Craiova, 8/0), Marius MARIN (Al Nasr | EAU, 35/0), Răzvan MARIN (AEK Atena | Grecia, 75/12), Nicolae STANCIU (Dalian Yingbo | China, 87/15), Alexandru CICÂLDĂU (Universitatea Craiova, 39/4), Vlad DRAGOMIR (Pafos | Cipru, 8/0), David MATEI (Universitatea Craiova, 2/0), Cătălin CÎRJAN (Dinamo, 2/0);

ATACANȚI

Dennis MAN (PSV | Țările de Jos, 45/11), Darius OLARU (Union Saint-Gilloise | Belgia, 28/0), Olimpiu MORUȚAN (FC Rapid 1923, 18/1), Ianis HAGI (Alanyaspor | Turcia, 54/8), Valentin MIHĂILĂ (Çaykur Rizespor | Turcia, 36/5), Florin TĂNASE (Omonia | Cipru, 28/5), Louis MUNTEANU (D.C. United | SUA, 6/3), Daniel BÎRLIGEA (Frosinone | Italia, 9/2), Denis DRĂGUȘ (FCSB, 28/7).